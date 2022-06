‘De wereld zal olie en gas blijven gebruiken’

Trinidad wil samenwerkingen in regio stimuleren

De minister van Energy & Energy Industries van Trinidad, Stuart Young, zei gisteren tijdens de eerste dag van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS), dat hij zaken in perspectief wil plaatsen voor alle landen in de regio en daarbij stelde hij, dat we door de ontwikkelde wereld allerlei aangelegenheden worden voorgehouden om onze grondstoffen te ontwikkelen. “De ontwikkelde rijke wereld wil ons zaken voorhouden op een bepaalde manier, als hoe zij deden met hun koloniën en ons instrueren hoe wij onze Hydro-carbon grondstoffen moeten ontwikkelen”, aldus Young. Hij onderbouwde zijn stelling door aan te halen, dat Frankrijk nu kool inzet terwijl nucleaire plants uitvallen. “Hierdoor probeert Frankrijk stroomonderbrekingen tegen te gaan. Dit gebeurt normaal gesproken wanneer energiecentrales onderhoudswerkzaamheden ondergaan en er niet genoeg hernieuwbare energiesystemen beschikbaar zijn om in de vraag te voorzien. Belangrijk is te beseffen dat Frankrijk dit besluit heden ten dage heeft genomen, omdat zij geen andere keuze had en dit geeft aan dat de ontwikkelde wereld wel grijpt naar schadelijke alternatieven, wanneer zij geen keuze hebben”, stelt de Trinidadiaanse minister. Dit zegt Young op basis van het feit, dat de slechtste hydro-carbon brandstof, kool is. Volgens hem willen deze welvarende landen daarnaast nog steeds proberen om pressie te leggen op de landen die zich proberen te ontwikkelen, die nu hydro-carbon grondstoffen hebben gevonden. “ Zij willen ons wijsmaken, dat we moeten denken aan de-carbonisation, duurzaamheid en wat wij moeten doen om verder te ontwikkelen. Deze ommekeer is allemaal het gevolg van de energiecrisis in Europa, vanwege de invasie van Rusland, want fabrieken die uit-gefaseerd zouden worden, werden vanwege deze crisis wederom ingezet”, benadrukt de Trinidadiaanse minister.

“Suriname en Guyana hebben momenteel genoeg geluk gehad om deze grondstoffen te vinden, en in de regio is er meer dan genoeg potentie om meer hydro-carbon grondstoffen te vinden. Daarom moeten wij samenwerken als Caricom, zodat Guyana en Suriname kunnen doorgroeien”, aldus Young. De wereld zal olie en gas blijven gebruiken en daarom is Young van mening dat Hydro-carbon nergens gaat. “We moeten samenwerken, zo kunnen we elkaar ook ondersteunen en gezamenlijk sterker worden. Trinidad wil samenwerkingen stimuleren in de regio en op Caricom-niveau moet dit ook uitgebreid besproken worden”. Hij stelde dat als de ontwikkelde landen deze grondstoffen zelf hadden, zouden zij ons niet zo benaderen en dan was de conversatie geheel anders. De boodschap is dat Trinidad bereid is om zich te committeren, zodat de landen zoals Suriname en Guyana zekerheden kunnen hebben om op een veilige manier de transitie te maken voor de hydro-carbon grondstoffen industrie.