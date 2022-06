Gesprekken met ALCOA: ‘We willen ‘Het Hoekhuis’ terug in de boezem van Suriname’

De regering heeft onlangs gesprekken gevoerd met een delegatie van de ALCOA. Dit maakte president Chandrikapersad Santokhi gisteren tijdens een reguliere regeringstop persconferentie bekend. Santokhi zei, dat de inzichten van de regering ten aanzien van West-Suriname veranderd zijn. ‘’Sinds aantreden van deze regering, is dit het eerste gesprek met de ALCOA geweest. Toen deze regering in de oppositie zat, hadden we enkele issues met ALCOA. Echter zijn die nu veranderd, omdat we een ander zicht op zaken hebben‘’, zegt Santokhi.

Het staatshoofd deelt mee, dat ALCOA bereid is alle technische- en juridische issues, bespreekbaar te maken. Volgens Santokhi is er een technische commissie ingesteld, die gesprekken zal voeren over deze issues. ‘’Wij willen op dit niveau nagaan, wat de positie van ALCOA momenteel is. Verder hebben we aangegeven, dat we ‘Het Hoekhuis’ terug willen in de boezem van de staat.‘’ Volgens Santokhi wil ALCOA ook de mogelijkheden van West-Suriname bekijken.

Aan ALCOA is er volgens Santokhi nadrukkelijk gezegd, dat de verwerking en afdoening van het chemisch afval dat nog vrij zal of kan komen, een hele prioriteit heeft voor de staat. Santokhi wenst dit op een verantwoord wijze en met betrekking van internationale experts en instanties, aangepakt te zien. ‘’We moeten hierover goede afspraken maken en gesprekken voeren. Daarnaast willen we een totaal overzicht van al het onroerend goed, dat Suralco nog hier heeft. We willen ook weten wat hun inzichten zijn over West-Suriname.‘’

Op basis van dit overzicht kunnen er volgens Santokhi verdere gesprekken gevoerd worden. “De huidige inzichten zijn, dat ik nu afspraken heb met Guyana tegen de achtergrond van de olie- en gassector, om gas als goedkope energie te gebruiken, om zo het westelijk deel van Suriname en het oostelijk deel van Guyana te ontwikkelen. Er is daarvoor samen met Staatsolie een strategisch masterplan ontwikkeld”, aldus het staatshoofd.

ALCOA heeft volgens het staatshoofd aangegeven, dat er verregaande gesprekken zijn gevoerd met de vorige regering om een MoU te tekenen met betrekking tot een studie, die verricht zou worden in West-Suriname. Echter is deze om tot nog toe onbekende redenen, niet getekend. Santokhi heeft inmiddels de conceptovereenkomst opgevraagd en zal zich laten adviseren over het alsnog tekenen hiervan.