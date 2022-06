Internationale investeerders opgeroepen om samen te werken met Staatsolie

Suriname zal in snel tempo een van de populairste nieuwe bestemmingen voor olie-exploratie ter wereld worden en president Chandrikapersad Santokhi heeft investeerders van over de hele wereld opgeroepen om de opkomende olie- en gassector te helpen ontwikkelen. De uitnodiging van president Santokhi werd gedaan toen hij de hoofdtoespraak hield tijdens de opening van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) afgelopen maandag. “Mijn regering nodigt de internationale olie- en gasmaatschappijen uit om samen te werken met onze staatsoliemaatschappij om afspraken te maken over verdere exploratie en exploitatie en om zaken te doen in olie en gas in Suriname. Mijn regering nodigt ook alle investeerders uit om naar Suriname te komen en te investeren in de spin-off business van de olie- en gassector met de lokale inhoud in gedachten”, zei de president. Hoogwaardigheidsbekleders, experts uit de industrie en investeerders hebben de komende dagen alle aandacht gericht op Suriname, waar ze de kans krijgen om kennis te delen en partnerschappen aan te gaan, aangezien ons land zich wil vestigen als een wereldwijde olie- en gascentrale, naast zijn buurland, Guyana. Suriname kan er al prat op gaan een volwassen olie-industrie te hebben en is klaar om uit te breiden naar offshore-activiteiten; maar deze prestatie zal alleen worden bereikt door “strategische en harde” beslissingen, benadrukte president Santokhi in zijn toespraak. Het Staatshoofd merkte op dat duurzame ontwikkeling en groei het niet goed zouden doen in politiek onstabiele omgevingen, daarom blijft Suriname stappen ondernemen om dit pad te vermijden. Verder is regionale samenwerking een belangrijk onderdeel van Suriname’s plan om het succes van zijn olie- en gassector te bereiken, voegde president Santokhi eraan toe.

Met Guyana als naaste buur, wil Suriname synchroon samenwerken. “Suriname en Guyana willen een eerlijke en gelijke kans om de hernieuwde hulpbronnen te ontwikkelen zonder dubbele standaard en zonder extra voorwaarden, en we moeten deze nieuwe olie- en gasontdekkingen goed en effectief beheren om onze economieën naar het volgende ontwikkelingsniveau te sturen”, benadrukte hij.

“We moeten de levens van onze volgende generatie veiligstellen”, voegde hij eraan toe. De president van Guyana, Mohamed Irfaan Ali, die ook een toespraak hield tijdens de openingsceremonie van de conferentie, sprak lovend over de partnerschappen tussen de twee naties en wat ze proberen te bereiken in het voordeel van hun burgers. Ondertussen heeft president Santokhi Suriname ook opengesteld voor regionale bedrijven die aannemers en onderaannemers willen zijn in de olie-industrie. Die entiteiten zouden zich moeten registreren bij de Surinaamse Kamer van Koophandel en samenwerken met een lokaal bedrijf om de bestaande kansen te benutten, legde hij uit.

Nieuwe en gezondere weg

“Suriname staat open voor zaken. Dus ga in gesprek met de mensen van mijn land, ga in gesprek met het bedrijfsleven van mijn land op deze tweede Suriname Energie-, Olie- en Gastop. Laten we op elkaar inwerken en samenwerken om een ​​nieuwe en gezondere weg te bewandelen”, besloot hij. De booroperaties zijn dit jaar voor de kust van Suriname opgevoerd met vijf high impact putten die het doelwit zijn van International Oil Companies (IOC’s). Guyana bezit nu de 17e grootste oliereserves ter wereld als resultaat van een reeks ongekende ontdekkingen die sinds 2015 zijn gedaan door de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil. Suriname wil dit succes evenaren met grote olie-ontdekkingen en snelle ontwikkeling van zijn eigen olievelden.