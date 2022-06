Ronald Snijders ziet Boy Edgarprijs ook als erkenning voor Surinaamse musici

De Surinaams-Nederlandse fluitist Ronald Snijders (71) ziet de Boy Edgarprijs, die hij dit jaar heeft gewonnen niet alleen als een grotere erkenning voor hem, maar ook voor alle Surinaamse musici en muziekbeoefenaars. De prijs zal er volgens hem kunnen bijdragen dat niet westerse muziek in Nederland serieuzer gaat meetellen.

Snijders: “Toeval of niet: deze Boy Edgarprijs is mij toegekend in het door mij benoemde jaar van de Surinaamse muziek! Dank aan mijn ouders, waaronder mijn muzikale vader Eddy Snijders, mijn familie, vrienden en kennissen, levenspartners uit het verleden, muzikale collega’s en last but not least de jury en het Fonds der Podiumkunsten en andere organisaties die bij de toekenning van deze award betrokken zijn. Inspirerend!.”

De Boy Edgarprijs is de belangrijkste Nederlandse prijs voor jazz en geïmproviseerde muziek. Deze prijs bestaat uit een wisseltrofee gemaakt en een geldbedrag. De prijs wordt op 7 december aan Ronald Snijders uitgereikt tijdens een speciaal concert in het Bimhuis, het belangrijkste jazz podium van Nederland.