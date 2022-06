SLM inkomsten niet kostendekkend en dus structureel verlieslatend

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme is gisteren in De Nationale Assemblee uitvoerig ingegaan op de positie van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). De minister stelde voorop dat de regering vanaf dag 1, de instructie heeft gegeven als aandeelhouder aan de directie, het bestuur en het technisch team, dat wegens de interne problemen binnen de SLM, en de economische situatie in het land er van alles gedaan zou moeten worden om het bedrijf weer gezond te maken. Dit is vastgelegd in een herstelplan en dat moest worden opgesteld aan de hand van de situatie waarin het bedrijf is aangetroffen.

“De status waarin het bedrijf werd aangetroffen en de schuldenlast zijn vooralsnog niet duidelijk. Er zijn namelijk geen actuele jaarrekeningen, op dit moment is er door de huidige directie gerapporteerd over een crediteurenlijst ter waarde van USD 76 miljoen, bestaande uit nationale, internationale, private en overheidsinstanties. Er is continue overleg inzake herschikkingen met schuldeisers en de problemen ontstaan binnen het pensioenfonds, betreft hierbij dat vanaf 2011 niet in voldoende mate is voldaan aan de afdracht in dit fonds. De schuld is thans opgelopen tot SRD 18 miljoen. Verder rapporteert de directie, dat schuldeisers die directe leveranciers zijn voor de dienstverlening en dagelijkse operaties, abrupt willen stopzetten, wegens achtergestelde betalingen van SLM. Deze claims van lokale schuldeisers liggen op de tafel bij de SLM”, aldus Jubithana.

Structureel verlieslatend

Hij haalde ook aan dat door mismanagement en verkeerde operationele besluitvorming, de huidige directie zich continue bezig moet houden met brandjes blussen. De financiële problemen zijn volgens Jubithana zeer beklemmend voor de directie, waardoor de focus op beleid op lange termijn uit te zetten, steeds een ondergeschikte positie krijgt.

“Operationele financiële problemen zijn zeer uitdagend om maar een voorbeeld te geven kost een vliegtuiglease per week even veel als een lease voor een hele maand, dit vanwege het slechte imago en de opgelopen schulden van de SLM. Gebleken is dat de nodige inkomsten managementsystemen, die een methodiek voor de prijs bepaalt op basis van vraag en aanbod, niet optimaal wordt benut door de SLM. Hierdoor zijn de inkomsten niet kostendekkend en is de SLM een structureel verlieslatend parastataal bedrijf, hoewel er een constante stroom van passagiers is. Het opgestelde businessplan van het bedrijf heeft aangetoond dat het bedrijf wel degelijk behoorlijk potentieel is, maar voor een positief bedrijfsresultaat moeten echter de juiste beslissingen worden genomen. Op het serviceniveau zijn er momenteel enorme achterstanden, die ook ingelopen moeten worden, wil SLM meegaan met de internationale gangbare normen. De constatering is dat operationele processen oud en achterhaald zijn rapporteert de directie”, stelde de bewindsman.

Met betrekking tot ondeugdelijk financieel beheer, spreekt de achterstand in de financiële rapportage voor zich.

“De laatst gecontroleerde jaarrekening is afkomstig uit 2015/2016, als aandeelhouder is een jaarverslag het middel om verantwoorde besluiten te kunnen nemen, en op dit moment is het een ernstig probleem voor de regering beslissingen te nemen op basis van de juistheid van een financiële grondslag”, aldus Jubithana.

60 actieve bankrekeningen

“Dagelijks wordt de bedrijfsvoering geteisterd door een gebrek aan inkomsten en het is gebleken dat er wereldwijd 60 actieve bankrekeningen zijn van de SLM.

Er is geen record/documentatie aangetroffen van enige aanbestedingsprocedures. Meer gebruik dan uitzondering is geweest, dat entiteiten werden gefacilieerd die een persoonlijk belang hadden.

De afhandeling en het beladen van de vliegtuigen zijn historisch vaker speelballen geweest van bestuurders, om maar een voorbeeld te geven, is er een overeenkomst voor beladers gegund aan een persoonlijke relatie van een gewezen president commissaris van de SLM.

Na het aantreden van een andere directeur, werd dit contract opgezegd en vervolgens gegund aan de directeur zijn persoonlijke relatie.

Dit lijkt op een film, maar is geen film, maar het gevolg want de eerstgenoemde partij is naar de rechter gestapt en die heeft geoordeeld dat de overeenkomst onrechtmatig is beëindigd. Deze partij bezit een vonnis waarmede zij executoriaal beslag kan leggen, dit zijn onder andere de erfenissen waarmee de SLM mee te maken heeft, benadrukte Jubithana.