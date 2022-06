Verdachte verkoolde lijken meldt zich aan

De krant verneemt uit kringen van de politie dat één van de verdachte van verdachten zichtbaar gemaakt in het strafrechtelijk vooronderzoek van de verkoolde lijken uit een uitgebrand voertuig, zich intussen heeft aangemeld. Het gaat in dezen om ene Graan-oogst alias ‘Spike’. De procureur-generaal gelastte aanhouding en opsporing van deze verdachte en ene Sijpenhof ‘Dupa’. De laatstgenoemde is nog altijd voortvluchtig en is intussen geplaatst op de “most wanted” lijst. Het is nog niet bekend, wat de bijdrage van Graanoogst is geweest in deze zaak. Enkele maanden geleden werd een Ford Ranger uitgebrand aangetroffen, met daarin drie verkoolde lijken. Tijdens een toentertijd door de politie belegde persconferentie kwam naar voren, dat één van de slachtoffers vaker met de politie in aanraking was geweest in verband met drugszaken. Tijdens een huiszoeking van een der slachtoffers, werden opgravingen gedaan, waar in emmers grote sommen geld, delen van wapens, munitie en een politie regenjas werden aangetroffen. De politiehonden deden een positieve bijdrage over de betrokkenheid van het slachtoffer bij de drugshandel. Intussen heeft een aangehouden verdachte een volmondige bekentenis afgelegd. Volgens haar zou het gaan om gestolen drugs en had zij de opdracht van haar voortvluchtige broer gekregen om de drie latere slachtoffers op te halen en brengen naar een pand. Volgens haar zou zij dat hebben gedaan en wist ze verder niet wat er daarna met hen is gebeurd.