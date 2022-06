Surinaamse journalisten participeren in workshop Onderzoeksjournalistiek

In de moderne digitale wereld waarin wij thans leven, gaat informatie en nieuws sneller dan voorheen. Daarbij behoren ook de juiste digitale tools die gepaard gaan met deze uitdagingen die horen met de snelheid van de spreidin van de juiste informatie. In het kader hiervan werd er afgelopen week in Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad en Tobago, een groep journalisten geselecteerd uit verschillende landen in onze regio om deel te nemen aan een workshop over het gebruik van digitale tools voor onderzoeksrapportage. De workshop was van 9 t/m 11 juni en werd georganiseerd door het International Centre for Journalists (ICFJ) en CONNECTAS. Dit journalistieke initiatief zonder winstoogmerk promoot de productie, uitwisseling, training en verspreiding van informatie over cruciale kwesties voor de ontwikkeling van het journalistieke vak. Het programma selecteerde en verstrekte deze workshop aan journalisten uit Suriname, Grenada, de Bahama’s, Guyana, Trinidad en Tobago, St. Kitts en Nevis, Antigua en Barbuda, Grenada, Belize en de Dominicaanse Republiek. Deze groep werd in die drie dagen in de gelegenheid gesteld om digitale tools bij te leren voor onderzoeksjournalistiek. Suriname werd vertegenwoordigd door Wilfred Leeuwin (DWT), Tatjana Muskiet (Times of Suriname), Gilliamo Orban (Freelance) en Gladys Findlay (Dagblad De West). Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezige journalisten gebruik gemaakt van de gelegenheid om relaties te versterken voor verdere samenwerking in de toekomst.

Bebi Shafeah Oosman – Stabroek News (Guyana)

“De opleiding was voor mij als printjournalist zeer leerzaam en interessant. Ik ontdekte veel tools en apps die ik nu kan gebruiken om mijn artikelen creatiever te maken. Zelfs toen ik terugkwam, merkte ik dat ik mijn verhalen op een meer gestructureerde manier schreef. Ik denk dat sommige tools zeker kunnen worden geïmplementeerd op een werkplek, voornamelijk de apps die in de training werden gebruikt. Het kan namelijk worden gebruikt om de sociale-mediaplatforms voor onze krant een boost te geven en berichten boeiender en interactiever te maken. Verder waren de onderwerpen over beveiliging en bescherming van uw gegevens ook zeer nuttig en kunnen ze op de werkplek worden geïmplementeerd. Ik zou de opleiding zeker aanraden aan een collega. Het helpt je echt om sociale media te begrijpen en hoe het je gecreëerde verhalen kan pushen, evenals manieren waarop je je informatie, bronnen enzovoort, kunt beschermen.”

Crystal Darling (Bahamas)

“De ICFJ-training was zeer informatief. De cursus bracht de basis en fundamentele principes van media en journalistiek terug, terwijl aanvullende training met digitale en strategische hulpmiddelen werd opgenomen. De enige uitdaging die ik tijdens de cursus tegenkwam, zijn de lange lestijden. Er waren pauzes tussen de sessies, maar er was veel inhoud om in een beperkte tijd te verwerken. Dat was voor mij een kleine uitdaging. Ik had ook graag wat meer met de tools geëxperimenteerd. Toch ben ik dankbaar voor de informatie die werd gedeeld. Het was leerzaam in die zin dat er veel nieuwe software en strategieën werden gepresenteerd en grondig werden besproken. Het meest indrukwekkende onderdeel van de cursus waren de sessies over digitale beveiliging om bronnen en bronnen voor verhalen te beschermen. Het komt ook op het juiste moment, aangezien we ons nu in dit tijdperk bevinden waarin er talloze bedreigingen bestaan in cyberspace en dat is ook de bron van de meeste van onze informatie”, aldus Darling.

Zij is van mening, dat in haar werk de tools gemakkelijk toe te passen zijn voor elementen binnen haar werkplek, vooral de matrix voor het plannen van onderzoeksverhalen. “Ik werk momenteel met de prognose uit de training met de bedoeling een onderzoeksverhaal op te bouwen. Andere handige tools die in werkplekken kunnen worden geïntegreerd, zijn de verschillende platformen om de inhoud van sociale media te verbeteren en de online beveiligingstools, maar het kan enige tijd duren om te demonstreren en contact op te nemen met andere afdelingen om in het algemeen in het station op te nemen. Ik zou de training aanbevelen, omdat de waarde van de informatie en ervaring verreweg belangrijker is dan mijn kleine uitdagingen, waarvan ik erken dat ze subjectief zijn. Het was een geweldig programma en ik ben blij dat ik er deel van heb uitgemaakt en ik kijk ernaar uit om in de toekomst meer van dit soort trainingen te doen.”

Johnnny Baptiste (Antiqua & Barbuda)

“De training was echt leerzaam en overtrof mijn verwachtingen. Ik heb nu een beter begrip van veel do’s en don’ts wanneer ik online ben en wat een veilig wachtwoord is. Ik was vooral onder de indruk van het onderwerp online veiligheid. Ik was mij niet bewust van de hoeveelheid oplichting die bestond en veel van de mythen die ik in mijn hoofd had, werden ontzenuwd.”

Dion Vansen (Belize)

Dion Vansen, verslaggever van de San Pedro Sun, was de enige journalist uit Belize die geselecteerd was om deel uit te maken van deze workshop. Vansen vond deze kans geweldig om zijn journalistieke vaardigheden te verrijken en netwerk verbreden, terwijl er nieuwe vaardigheden werden aangeleerd die hij verder kon delen met zijn collega’s. Diverse presentatoren uit de Verenigde Staten, Argentinië en Colombia, deelden hun kennis tijdens de workshop. ICFJ en CONNECTAS gaven aan, dat ze het gebruik van methodieken in diepgaand journalistiek werk promoten. In deze workshop willen ze journalisten begeleiden bij het gebruik van multimediatools in verhalen met een grote impact en veiligheidstechnieken delen ten behoeve van Caribische journalisten. De training is ook bedoeld om praktische hulpmiddelen te bieden waarmee regionale journalisten hun dagelijkse werk kunnen verbeteren.

“Als regionaal journalistiek platform begrijpt CONNECTAS dat collaboratief onderzoek een van de uitdagingen van de journalistiek is. Een fundamenteel onderdeel van het succes bij het aanpakken van de hindernissen hangt af van het opbouwen van vertrouwen en vrijgevigheid tussen teamleden en de leden van de werkteams in het Caribisch gebied.”

De workshop eindigde op zaterdag 11 juni om 12.00 uur. Enkele van de laatste sessies gingen over het gebruik van sociale media voor het publiceren van artikelen en video’s, het betrekken van het publiek en het plannen van een multimediaverhaal over diverse onderwerpen.