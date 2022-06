Directeur SWM: ‘Eenieder zal voor water moeten betalen

De directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), Clifton Linga, liet afgelopen week tijdens de opening van een waterstation te Redi Doti weten, dat eenieder keihard zal betalen voor water. Hiermee doelde hij op de bewoners in het gebied. Volgens hem is het belangrijk, dat eenieder een financiële bijdrage biedt om het station draaiende te houden en in de toekomst te moderniseren. Indien de middelen volgens Linga niet binnenkomen, zal het station snel ophouden te bestaan en zullen de bewoners in dat gebied weer zitten zonder drinkwater.

Ook wordt volgens de directeur eraan gewerkt de bewoners uit dat gebied tewerk te stellen op het station. Linga zegt, dat het de bedoeling is, dat met de opening van het station er werkgelegenheid wordt gecreëerd voor hen. Hij deed verder een beroep op ze zuinig om te gaan met het water en vooral geen zaken te doen die tegen de wet zijn. Hiermee doelde de directeur op het illegaal aanleggen van leidingen die de gezondheid van de bewoners in gevaar kunnen brengen.

Onder de aanwezigen bevond zich vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij zei dat er momenteel een achterstand is in de watervoorziening in het gehele land. Echter tracht men in rap tempo deze weg te werken. ‘’Directeur luistert u niet naar negativiteit van de kantlijn. U bent goed bezig en we gaan door”, aldus Brunswijk.