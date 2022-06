Bruno Pereira’s laatste bemoeienis maakte de goudmijnbouw sector woedend

Funai stopte grote acties

Bruno Araújo Pereira was voordat hij werd vermist, coördinator bij in isolement levende Indianen en contactpersoon bij de National Indian Foundation (FUNAI), een mega-operatie in het zuidwesten van Amazonas, die resulteerde in aanzienlijke verliezen voor de illegale goudmijnbouw. De operatie betekende een keerpunt in de koerswijziging van Funai’s beleid. Het bureau heeft al enige tijd geen grote acties ondernomen in de regio, die ook lijdt onder invasies van illegale jagers en vissers, naast houthakkers en zelfs drugshandelaren. Bruno en de journalist Dom Phillips werden reeds op 5 juni vermist. Ze zijn het slachtoffer geworden van een vermoedelijke hinderlaag in de Itaquaí-rivier leden van de illegale visserij.

Actie en reactie

De Korubo- operatie bracht ongeveer 60 agenten van Funai, de Federale Politie en het Braziliaanse Instituut voor Milieu en Hernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen (Ibama) samen en verzwakte de goudmijnbouw in het gebied door de vernietiging van 60 skalians die illegaal op de Jandiatubarivier opereerden. Na de operatie voerden de garimpeiros de druk op Funai op en lobbyden voor het ontslag van ambtenaren, die aan het hoofd stonden van acties van deze omvang van deze Amazone regio. Bruno en ambtenaren van andere instanties waren betrokken bij het betsrijden van de illegale goudmijnbouw.

Volgens Francisco Loebens, een lid in Amazonas van de Inheemse Zendelingen Raad (Cimi) het ondersteuningsteam voor vrije volkeren, verbonden aan de Nationale Conferentie van Braziliaanse bisschoppen (CNBB), was de operatie van Bruno belangrijk, om de invasie van garimpeiros in de Vale do Javari terug te dringen.

“ De operatie had Bruno een actieve deelname en was voornamelijk gericht op het voorkomen van een mogelijk bloedbad door garimpeiros onder geïsoleerde inheemsen, in de regio bekend staan als boogschutters, die in dit gebied wonen”, aldus Loebens.