Drie mannen verdacht van illegale houtkap slaan op de vlucht

In het kader van het zerotolerancebeleid dat recentelijk is afgekondigd door de leiding van het Korps Politie Suriname, heeft de Maritieme Politie regio West, afgelopen zondag onder leiding van onderinspecteur Wendel Salim, gezamenlijk met leden van de Dienst ’s Lands Bosbeheer, een operatie uitgevoerd tegen illegale houtkap.

Volgens verkregen informatie zijn illegale Guyanezen reeds geruime tijd bezig met illegale houtkapactiviteiten in de omgeving van het zogeheten Pand-E kanaal langs het Corantijnkanaal. Na ongeveer 700 meter varen in het kanaal, werden op een onbemande SK-boot twee buitenboordmotoren en een waterpomp aangetroffen. Vanuit de boot leidde een loopplank naar een looppad dat leidde naar twee kampen. De Maritieme Politie volgde het pad en zag dat drie mannen van vermoedelijk Guyanese afkomst, een bosschage invluchtten. Een zoekactie van ongeveer drie uur leverde niets op.

Niet ver van de kampen werden boomstammen en planken, een hoeveelheid brandstof, twee kettingzagen, verschillende gereedschappen en een tractor aangetroffen. De boot met de twee buitenboormotoren en alle ter plaatse aangetroffen goederen zijn in het kader van het onderzoek in beslag genomen. Deze zaak is gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie en er zijn instructies gegeven met betrekking tot de verdere afhandeling van deze zaak.