Hoge koers nadelig voor SWM, mogelijke tariefsaanpassing

De directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), Clifton Linga, heeft in gesprek met een lokaal medium gesteld, dat de huidige wisselkoers voor vreemde valuta die gesteld is op SRD 21, zeer nadelig is voor het bedrijf. Volgens Linga kan een bijstelling van SRD 1 op het huidige bedrag, ervoor zorgen, dat het bedrijf op winst gaat draaien. Momenteel wordt voor een kubieke water SRD18, 47 neergeteld. Dit was volgens de directeur nog haalbaar, toen een koers van SRD 14 werd gehanteerd. Linga zei er alles aan te doen, het bedrijf winst te laten boeken. Echter zijn er volgens hem, nog tal van andere factoren die de doorgroei van het bedrijf verhinderen.

Linga zei dat water nog op grote schaal wordt gestolen. Volgens hem levert dit het bedrijf 40% verlies per jaar op. Volgens de directeur worden er bypassleidingen getrokken naar huizen. Dit wordt volgens Linga, pas ontdekt bij meteropname, storingen of controle van de leidingen. Volgens hem is dit niet alleen nadelig voor het bedrijf, maar betreft het de gezondheid van derden waarmee wordt gespeeld. De directeur wees degenen die zich schuldig maken aan deze handelingen erop, dat deze vorm van benadeling van het bedrijf, behoort tot waterdiefstal en dat hier ernstige gevolgen aan verbonden zijn.