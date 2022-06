Verassende uitslagen bij start van Combinatie ‘80 interne competitie 2022

Na drie jaar lang geen interne competitie gespeeld te hebben, heeft damvereniging Combinatie ’80, de draad wederom aangepakt. Donderdag 9 juni startte de eerste ronde van de interne kampioenschappen, die vol verassingen zat. Maar liefst 18 dammers doen mee met de kampioenschappen, die tot december zullen duren. Titelverdediger Hendrik Kerto, moest het opnemen tegen de semikampioen Santosh Bhagwandas. Na drie uur eindigde de wedstrijd in gelijkspel. De meest verrassende uitslag kwam bij de partij van Dinish Somai en zijn broertje CMF Dheeradj Somai. Dinish nam een 2 om 4 combinatie, waardoor hij een doorbraak kreeg, hierdoor was winst niet te vermijden voor Dinish. De tweede verrassing van de avond kwam tijdens de partij van Radjes Narain en Robby Koendjbiharie. Narain die bijkans na 15 jaar weer deelneemt aan een toernooi, won verassend in een flankspel tegen de ervaren Koendjbiharie. Rohan Doergamisier, die pas de finale van de Surinaams Kam-pioenschap Dammen achter de rug heeft, speelde gelijk tegen Jerry Sewcharan die zijn debuut maakte bij Combi ‘80. Armand Kasdiran was veel te sterk voor Satish Sanchit, die voor het eerst deelneemt aan de interne kampioenschappen.

De deelnemers aan de kampioenschappen zijn: Beharie Sanjay, Chandai Satish, Bhagwandas Santosh, Sewcharan Jerry, Kerto Hendrik, Kasdiran Armand, Rattansingh Wishal, Sanchit Satishkoemar, Bierdjoe Ashwin, Narain Radjesh, Toelsie Suradj, MF Sadiek Jerry, CMF Dheeradj Somai, Dinish Somai, Robby Koendjbihari, Regie Koetoe, Rohit Sewdajal en Rohan Doergamisier. De overige wedstrijden worden ingehaald op andere speeldagen. Het toernooi is te volgen via het Toernooibase Dammen Platform, waar de ranglijsten en gespeelde partijen worden geplaatst. De volgende ronde staat gepland voor 16 juni 2022.