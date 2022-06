Gajadhar-Sukul: ‘Niet ongecontroleerd meedoen aan mass-spreading events’

Covid-piek voorkomen

Het was volgens medische deskundigen, te verwachten, dat de covid-besmettingen wederom zouden toenemen, nadat de covid-maatregelen verruimd zouden zijn. Ofschoon de coronabesmettingen de afgelopen periode drastisch afgenomen zijn, zien we momenteel dat de besmettingsgevallen wederom aan het toenemen zijn. Rakesh Gajadhar Sukul, de directeur van Volksgezondheid, stelde dat er elke keer een beroep op de samenleving wordt gedaan, op zichzelf te letten en niet ongecontroleerd mee te doen aan masspreading events, die ervoor kunnen zorgen dat we wederom in een covid-piek belanden. “Het is heel belangrijk te weten dat Covid-19 niet weg is. Het is er nog, alleen zijn we niet langer in de covid-situatie van twee jaar geleden, waarbij we een covid-piek hadden”, aldus Sukul. Hij vertelde dat we nu in een situatie zijn beland, waarbij een deel van de populatie gevaccineerd is en een deel van de populatie al besmet is geraakt door Covid-19. Sukul verduidelijkte, dat ofschoon we niet meer te maken hebben met een covid-piek, een deel van de populatie nog steeds risicofactoren behoudt, waardoor het ernstige ziekte kan oplopen en mogelijk op de Intensieve Care Unit (ICU) kan belanden.

De volksgezondheidsdirecteur stelde, dat ofschoon de coronabesmettingen aan het toenemen zijn, het nu toch niet zo raadzaam is de covid-maatregelen te verscherpen, omdat de meerwaarde ervan niet significant zal zijn. Dat wil volgens Sukul echter niet zeggen, dat elk individu zelf de preventieve maatregelen moet aanhouden. “We gaan niemand verplichten zich van evenementen af te houden, maar we moeten zo min mogelijk deelnemen aan grote bijeenkomsten”, zei Sukul.

Volgens hem zal het onze eigen verantwoordelijkheid zijn om de preventieve maatregelen op te volgen, en niet besmet te raken. “Wij blijven de vinger aan de pols houden, omdat wij nog steeds een tekort hebben aan human resources. Daarenboven hebben we nog steeds onvoldoende financiële middelen, waardoor we goed moeten plannen, goede prioriteiten stellen en nagaan of we de covid-situatie beheersbaar kunnen houden”, aldus Sukul

In totaal zijn er tot nog toe 49.526 personen genezen in Suriname. 1352 mensen verloren in ons land het leven aan Covid-19. Het aantal personen in het ziekenhuis opgenomen, staat momenteel op 53. De status van de opgenomen patiënten laat zien, dat 18 personen niet zijn gevaccineerd, 21 personen zijn volledig gevaccineerd en van 24 is de status onbekend. Tot op dit moment is slechts 55,60% van de totale doelgroeppopulatie (2 doses) gevaccineerd. In totaal werden er 554,588 prikken gezet. De coronabesmettingen kunnen volgens medici, teruggedrongen worden door vaccinatie.

Het ministerie van Volksgezondheid roept daarom de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Het departement benadrukt, dat de samenleving zich ook zoveel als mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden!