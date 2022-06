Guyana is Exxon niets verschuldigd

De bewering dat Guyana niet in staat zou zijn de vruchten te plukken van de olieproductie zonder miljoenen dollars aan schulden op te bouwen bij ExxonMobil, exploitant van het Stabroek blok, is misleidend, zei de vicepresident van het land, Bharrat Jagdeo. Tijdens een recente persconferentie probeerde hij beweringen van het in de Verenigde Staten gevestigde Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), aan de kaak te stellen. IEEFA zei dat elke burger ExxonMobil elk ongeveer 9 miljoen dollar schuldig is, maar volgens Jagdeo, zou dit alleen maar de massa in verwarring brengen. “De enige schulden die dit land moet terugbetalen, zijn schulden die zijn aangegaan of gegarandeerd door de staat, en ik heb u al verteld dat dat slechts 16 procent van het bruto binnenlands product is. Dus geen enkele schuld die is aangegaan door Exxon of een van deze bedrijven is gegarandeerd, of wij zijn er partij bij. Dus de burgers van dit land hoeven niet te betalen”, verduidelijkte Jagdeo. De aanvullende bewering dat Guyana niet de vruchten zal plukken van zijn olierijkdom totdat het zijn schulden aan de oliemaatschappijen heeft terugbetaald, werd ook door de vicepresident ontkracht.

“Als je kijkt naar zelfs de oorspronkelijke overeenkomst die sinds 1999 werd ondertekend, zul je zien dat er een afkappunt is voor kostendekking van de omzet van 75 procent. Dus 75 procent van de omzet gaat naar kostendekking, inclusief onderhoud en alles anders, en vanaf dag één komt 25 procent beschikbaar als winstolie, waarvan we 12,5 procent krijgen en vervolgens 2 procent als royalty, wat ons vanaf dag één ongeveer 14,5 procent geeft.’’ De vicepresident wees op de voorwaarden van de overeenkomst tussen Exxon en Guyana die bepalen dat het Zuid-Amerikaanse land de helft van de winst van de geproduceerde en verkochte olie ontvangt, naast 2 procent royalty’s. Guyana hoeft ook geen geld vooraf te steken in exploratie- en productieactiviteiten. Dit is een risico dat uitsluitend wordt gedragen door de oliemaatschappijen die offshore opereren. De vicepresident wees erop dat de huidige olieschepen die in Guyana opereren, voldoende inkomsten kunnen genereren – met een aandeel van USD 50 per vat – om de schuldenlast van het land weg te werken. ‘’Als dat aandeel stijgt, zeg maar 100 dollar, zou de omzet van Guyana groter zijn’’, stelde Jagdfeo. Hij wees er verder op dat in de toekomst de inkomsten van één jaar, “twee keer zo groot” zullen zijn als het huidige schuldniveau van het land. Bron: Oilnow.gy