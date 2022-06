‘Ambtenarenapparaat afslanken door mensen eruit te halen die er niet in horen’

Gezien het ambtenarenapparaat overbelast is en het afgeslankt moet worden, is de re-gering gestart met een Public Sector Reform (PSR) programma. Eind vorig jaar werden de structuren van de PSR geïnstalleerd en verdeeld in een Beleidsmonito-ringsgroep en een Interdepartementale Taskforce. Van deze raad is president Chandrikapersad Santokhi de voorzitter. Verder hebben nog een zestal ministers zitting in dit uitvoeringsorgaan.

De bedoeling van het PSR is om het overheidsapparaat af te slanken, om zo te komen tot een gezonde organisatie. Eerder had de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo gezegd, dat ambtenaren bijvoorbeeld een traject kunnen volgen om een eigen onderneming op te starten of ondergebracht kunnen worden bij de particuliere sector. Ook vervroegd pensioen zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. ‘’Het wordt tijd om het ambtenarenapparaat te verkleinen, gezien het voor een enorme financiële druk op de overheid zorgt. We zijn bezig met het voeren van gesprekken met het bedrijfsleven, zodat ambtenaren worden opgevangen in de particuliere sector”, aldus Somohardjo.

Dit proces gaat volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, tijd kosten. ‘’Maar eigenlijk moeten we beginnen met mensen eruit te halen die er niet in horen. Personen die met pensioen moeten gaan, moeten we bekijken of zij niet automatisch worden vervangen, maar daarnaast eerst kijken wat hun bijdrage is en daarna kunnen wij de optie van vervroegd pensioen overwegen. Met de optie van vervroegd pensioen kan je al minimaal 10.000 tot 15.000 mensen wegsturen met behoudt van hun voorzieningen.’’

Volgens Ramdin ligt het grootste probleem bij de mensen die naar het werk komen, maar geen productie leveren. “Die mensen komen, maar daartegenover staat geen productiviteit van deze personen die vervolgens ook nog het werkproces verstoren, want zij willen niets doen. Het is daarom beter om de mensen die wel productief zijn, beter te betalen en de anderen die duidelijk niets willen doen, thuis te zetten. We gaan daarom hier naar verschillende opties moeten kijken om het probleem op te lossen”, aldus Ramdin.