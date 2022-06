Massaprotest tegen verhoogde brandstof

Activist Sibrano Pique, zal vanmiddag op het Onafhankelijkheidsplein een protest-actie houden. Volgens de activist eist hij van de regering dat de verhoogde brandstofprijzen, terug worden gedraaid. De protestactie is gepland voor 15.00 uur en zal duren tot 18.00uur. Pique zegt verder dat ook de vicepresident, Ronnie Brunswijk, is uitgenodigd om de acties te ondersteunen. Volgens hem willen de mensen hun noden persoonlijk uitleggen.

“Als men nu niet op straat komt, komt men nooit meer. Nog nooit is brandstof zo drastisch gestegen”, zegt de activist in gesprek met een lokaal medium. Dit naar aanleiding van de recente brandstof stijgingen. Volgens Pique valt haast alles samen met brandstof. Ook de prijzen in de winkels zullen volgens de activist, flink stijgen. “Mensen komen nu al niet uit met hun salaris, wat zal dit ze dan opleveren? De brandstofprijs is hoger dan het minimumuurloon en de prijs van een pak brood ligt hoger dan het minimumuurloon. Waar gaan wij naar toe”, vraagt de activist zich af.

Volgens hem heeft de president getoond, lak aan het volk te hebben, gezien hij ondanks de noden van het volk, steeds weer in het buitenland vertoeft. Pique zegt dat de gelden beter besteed kunnen worden, gezien zulks het land geen voordelen oplevert.