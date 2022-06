Brandstofprijzen weer omhoog

De prijs van Unleaded en V-power zal deze week wederom worden aangepast. Naar verluidt zal de regering morgen de aanpassing bespreken in de Raad van ministers. De laatste aanpassing was op donderdag 5 mei, waar de prijs voor Unleaded – SRD 22,71, V Power – SRD 26,31 werd vastgesteld. De dieselprijs bleef toen ongewijzigd op SRD 19,87.

Wij vernemen, dat de oliemaatschappijen hebben afgesproken met de regering, dat voorlopig elke 5e van de maand de brandstofprijzen worden aangepast. Dit komt vanwege de internationale olieprijs, waardoor het niet mogelijk is om benzine goedkoper aan te bieden. “De afspraak om elke 5e van de maand de brandstofprijzen aan te passen, is er sinds vorig jaar met de regering en de oliemaatschappijen”, aldus een betrouwbare bron.

De toenmalige minister van Economische Zaken, Saskia Walden, had reeds gezegd dat de schuld die de overheid heeft bij de oliemaatschappijen, tot op heden niet is ingelopen. Volgens de minister is de schuld intussen opgelopen. Het bedrag is in de afgelopen jaren voorgeschoten door de oliemaatschappijen, zodat de brandstofvoorraad gegarandeerd kon blijven. Walden gaf aan, dat de regering het voornemen heeft dit bedrag van het jaar in fasen in te lopen. Er zullen hierover nog gesprekken gevoerd worden. Wij vernemen, dat de overheid wel degelijk bezig is de schuld aan de oliemaatschappijen in te lopen, maar dat die elke keer weer oploopt, omdat de prijs van diesel zwaar gesubsidieerd wordt.