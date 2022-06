NCCR kan niet alle door wateroverlast getroffen gebieden goed bereiken

De coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), Jerry Slijngard, schetste gisteren in het programma Welingelichte Kringen, een beeld van de door wateroverlast getroffen gebieden. Slijngard verklaarde dat het NCCR reeds enige tijd bezig is hulp te verlenen in het binnenland.

‘’Niet alleen Brokopondo is getroffen door wateroverlast, maar voor het NCCR is Brokopondo logistiek beter te bereiken. Mensen moeten het niet anders opvatten. Om naar plekken als Sipaliwini te gaan, moet je bijvoorbeeld een vliegtuig huren, wat neerkomt op bijkans SRD 85.000 per trip‘’, legde uit Slijngard uit. Er wordt volgens hem naar mogelijkheden gekeken om de getroffen gebieden te kunnen voorzien van hulpgoederen. ‘’We hebben gebruik gemaakt van de helikopters van het Nationaal Leger om enkele pakketten te distribueren.’’ Slijngard zegt dat dit geen echte oplossing is, omdat de helikopters geen grote lading mee kunnen nemen.

Suriname heeft inmiddels de hulp van Venezuela en Nederland ingeroepen. Volgens deskundigen kan de hevige regen nog wel tot augustus aanhouden. Het NCCR heeft volgens Slijngard in bepaalde gebieden opvang geregeld voor de getroffenen.