Belfort: ‘Mij uit het parlement halen, is tegen de wil van het volk’

Abop-parlementariër Edward Belfort, is van mening dat hem uit het parlement halen, ‘’tegen de wil van het volk is’’. Belfort zegt dat informatie hem heeft bereikt dat de initiatiefwet die door de assembleeleden Asiskoemar Gajadien (VHP), Genevievre Jordan (Abop), Nisha Jhakry (VHP) is ingediend, bedoeld is om hem uit het parlement te krijgen. Belfort geeft aan dat hij niet uit de fractie is gegaan en geen andere fractie heeft opgericht. “Ik ben nog in de fractie. Ik zeg alleen wat de fractie beloofd had. Volgens artikel 5 van de wet, bestaat er een terugroepingsgrond als de partij jou geroyeerd heeft. Dat is in strijd met de wil van de kiezer, want zij heeft op iemand gestemd om haar belangen te behartigen. Nu wordt DNA onder curatele gesteld en bepaalt een politieke partij wie uit het parlement wordt gezet. Dus ook als de partijraad gewoon niet meer van je houdt. Dat is in strijd met basisprincipes”, stelt Belfort.

Hij geeft aan dat er wordt gezegd, dat hij zijn eigen weg gaat. Echter is Belfort van mening dat hij namens het volk praat. “Wat ik doe, is een uniek ding wat ze niet gewend zijn.

Ik pas een dualistisch systeem toe, waar ik geen jaknikker ben van een voorzitter of partij. Ik ben er voor het volk.” Belfort geeft aan, dat hij niemand benadert. ‘’Anders zal het lijken op steun zoeken. Wat dat betreft, ben ik wel nuchter. Ik kom wel op voor mezelf als ik zie dat ze mij beknotten in mijn recht als volksvertegenwoordiger. Het volk heeft op mij gestemd en jij creëert een situatie om mij te halen uit het huis van het volk, ondanks dat ik het volk niet heb verlaten”, verduidelijkt Belfort. Hij zegt dat men veel met hem heeft gedaan. ‘’Ik ben uit de app-groep gehaald, maar krijgt toch achteraf informatie.’’ Belfort neemt het de anderen niet kwalijk dat zij niet voor hem opkomen, omdat ze misschien bang zijn. Hij echter is de fase van vrees al voorbij. Volgens hem is de groene tafel daar als de wet toch wordt aangenomen. Hij geeft aan dat de Amnestiewet ook door de meerderheid was aangenomen, maar zodra iets niet in lijn is met de wet, is de groene tafel daar. “Als ze het goedkeuren, stap ik naar de rechter, maar politiek ga ik niet dood. De media zijn er toch, sociale media is er. Ik zie het als een poging om mij politiek eruit te gooien. De voorzitter zei mij ook dat hij ervoor zou zorgen dat ik niet meer praat in het parlement. Als ik niet meer bemoei met politiek, dan pas eindigt mijn politieke carrière”, aldus Belfort.