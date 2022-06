Minister Steven Mac Andrew ontvangt dr. Ndahi

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft dr. Hassan Ndahi, deskundige op het gebied van Technical and Vocational Education and Training (TVET) van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Dit gebeurde op donderdag 2 juni. Ndahi is in ons land in het kader van het tweede Decent Work Country Programme van Suriname, dat thans wordt uitgevoerd. Als uitvloeisel van het bezoek van Ndahi, zal bekeken worden om bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) de Caribbean Vocational Qualification (CVQ) level 1 te introduceren, hetgeen een aanpassing van het curriculum van de diverse vaktrainingen zal inhouden. Minister Mac Andrew zei blij te zijn met het bezoek van Ndahi, omdat dr. Ndahi al jaren aan de weg timmert in de regio om technisch en beroepsgericht onderwijs naar een hoger niveau te tillen. In het verleden heeft hij dr. Ndahi naar Suriname laten halen om trainingen te verzorgen voor het Polytechnic College Suriname (PTC).

Mac Andrew heeft bij deze gelegenheid wederom laten blijken voorstander te zijn van duurzame vaktrainingen die moeten voldoen aan standaarden van Caricom en van de Internationale Arbeidsorganisatie, waardoor kansen en mogelijkheden van personen om de arbeidsmarkt te betreden, hetzij als werknemer of zelfstandige, worden vergroot. De minister is als voormalig deskundige van de Caribische Gemeenschap, die CVQs in de regio mede heeft helpen promoten, zich ervan bewust dat deze kwalificatie meer mogelijkheden zal bieden aan Surinamers, die eventueel ook in de regio aan de slag wensen te gaan. De minister is zich ook ervan bewust, dat de SAO de nodige transformaties zal moeten ondergaan om te kunnen voldoen aan de CVQ-standaarden. Hij zal zich daarom inzetten voor een vlotte uitvoering hiervan, te meer daar zelfredzaamheid en werkgelegenheid hierdoor bevorderd zullen worden.

Dr. Hassan Ndahi heeft zich tijdens zijn bezoek aan ons land georiƫnteerd bij de SAO en heeft intussen een analyse gemaakt over de curricula van de vaktrainingen. Op basis hiervan is hij van mening, dat er zeker aanpassingen doorgevoerd zullen moeten worden in de curricula om de CVQ te kunnen implementeren. De Caribbean Vocational Qualification is gebaseerd op een competentiegerichte benadering van het vakonderwijs, alsmede de beoordeling en certificering. Van kandidaten wordt verwacht dat ze blijk geven van bekwaamheid in het bereiken van beroepsnormen die zijn ontwikkeld door beoefenaars, experts uit de sector en werkgevers. Met een CVQ kan de kandidaat gemakkelijk in de hele regio aan de slag. Ndahi is tijdens het bezoek ook ingegaan op andere zaken die hij bij de SAO heeft waargenomen en vroeg de aandacht van de minister hiervoor. Hij benadrukte ook de noodzaak voor een TVET-fonds, omdat technisch en beroepsgericht onderwijs duur is en in principe onbetaalbaar kan worden voor regeringen, omdat er continu aanpassingen moeten plaatsvinden. Een dergelijk fonds kan helpen om dit onder-wijs te blijven garanderen en betaalbaar te houden voor de doelgroepen. Als voorbeeld haalde hij Jamaica en Barbados aan, waar alle werknemers en wergevers elke maand bijdragen aan een TVET-fonds.