Brazilië: Voortschrijdend gemiddelde van 31.000 nieuwe besmettingsgevallen per dag

Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben deze week meegedeeld dat het aantal Covid-besmettingen de afgelopen weken wederom is gestegen. Volgens medische deskundigen is volledige vaccinatie tegen het coronavirus, nog steeds één van de belangrijkste stappen om te voorkomen dat de Covid-situatie in het land verergert. Volgens informatie van de “National Council of Health Secretaries” heeft Brazilië momenteel een voortschrijdend gemiddelde van 31.000 nieuwe besmettingsgevallen per dag. Met de verslechtering van het aantal coronabesmettingen, worden gezichtsmaskers opnieuw aanbevolen door de gezondheidsautoriteiten. In veel delen van Brazilië is de vaccinatiegraad tegen Covid-19 zelfs lager dan gewenst. In negen staten namelijk Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Alagoas en Mato Grosso is 70% van de bevolking nog niet gevaccineerd met de tweede dosis.

In de afgelopen 24 uur zijn in Brazilië officieel 127 nieuwe sterfgevallen als gevolg van Covid-19 gemeld. In totaal zijn er in Brazilië tot nog toe 666.928 doden geregistreerd.

Sinovac-vaccin voor gebruik bij kinderen van 3 tot 5 jaar

Het National Health Surveillance Agency (Anvisa) heeft afgelopen woensdag aanvullende gegevens ontvangen van het Butantan Instituut met betrekking tot de aanvraag en toelating van het Sinovac-vaccin voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Momenteel is het Sinovac-vaccin alleen toegestaan bij kinderen ouder dan 6 jaar. Van de vaccins die in Brazilie worden gebruikt, is Sinovac het enige met goedkeuring alleen voor gebruik in noodgevallen.

In een notitie stelde Anvisa dat het de technische analyse zal starten en de noodzaak voor verdere discussie met de medische verenigingen zal beoordelen. “Het Agentschap blijft zich inzetten voor de evaluatie van vaccins, waarbij het zijn acties baseert op wettigheid en op de parameters die zijn vastgelegd in zijn normen, in overeenstemming met de belangrijkste buitenlandse autoriteiten en wetenschappelijke principes”.