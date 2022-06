Drijvend afval en fecaliën gevaar voor bewoners Brokopondo

Enkele bewoners van Brokopondo hebben in gesprek met een lokaal medium verklaart zich zorgen te maken over de huidige situatie in het district. De dorpen in het gebied worden al twee maanden geteisterd door wateroverlast, echter wordt de situatie ook verergerd door drijvend afval. Volgens de bewoners hebben de meeste mensen in dat gebied ook geen toilet in huis, waardoor fecaliën in het water terecht komen. Hierdoor stroomt de ontlasting ook de dorpen binnen. De bewoners zeggen dat er nu sprake is van een ernstig onhygiënische situatie. “Terwijl het water vuiler wordt en niet snel wegtrekt, moeten we erdoor om onze dagelijkse dingen te doen”, aldus een bewoner in het gebied. Zij zeggen verder te worden overvallen door een muskietenplaag en diarree. De bewoners doen een beroep op het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) een oplossing te zoeken voor de situatie. Volgens hen is het gebied kinderrijk en moet het zoeken voor water beschikbare gebruikt worden voor dagelijkse activiteiten. “De kinderen gaan door ditzelfde water naar school. Het water is zelfs al gekomen op de bergraafplaats”, aldus een dorpsbewo-ners. Vanwege de samenleving worden door verschillende instellingen inzamelacties georganiseerd, om het gebied een helpende hand te bieden. Ook vanuit Venezuela is er deze week een lading met levensmiddelen voor de getroffen dorpen aangekomen. De bewoners zeggen blij te zijn met elke vorm van hulp, gezien ze deze goed kunnen gebruiken.