Olie kruipt richting 120 dollar

De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 118,87 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs rond de 4 procent.

De olieprijzen zitten in de lift na de aankondiging van de OPEC en bondgenoten dat de productie in juli wordt opgevoerd met 648.000 vaten per dag, in plaats van de geplande 432.000 vaten per dag.

Volgens Helima Croft van RBC Capital Markets is het echter nog steeds onwaarschijnlijk dat de hogere quota de Russische exportverliezen volledig zullen compenseren. Dat de olieprijzen niet onder druk staan na de aangekondigde productieverhoging, heeft volgens Carsten Fritsch van Commerzbank te maken met het feit, “dat OPEC+ de productieverhogingen die voor de komende drie maanden bedoeld waren slechts in de komende twee maanden heeft verpakt. Met andere woorden, meer olie zal alleen op korte termijn beschikbaar zijn, als dit ├╝berhaupt al het geval is”, aldus de analist.

Daarbij blijft Rusland onderdeel van OPEC+, ondanks mediaberichten dat de deelname mogelijk zou worden opgeschort. Dat betekent dat de output van OPEC+ als geheel vermoedelijk zal afnemen, “tenzij andere landen hun productie sterker mogen opvoeren”, aldus Fritsch.