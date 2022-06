Werkgroep geïnstalleerd ter voorbereiding bezoek Sri Sri Ravi Shankar

President Chandrikapersad Santokhi heeft op donderdag 2 juni 2022 een werkgroep geïnstalleerd in verband met het bezoek van Sri Sri Ravi Shankar. De presidentiële werkgroep “Guruji Shri Ravi Shankar” zal het programma coördineren bij aankomst van de vredesprediker op 14 juli aanstaande. Sri Sri Ravi Shankar is een vredesprediker en spiritueel leider van wereldformaat. Hij zal ook in Suriname de vredesfakkel aansteken.

President Santokhi gaf tijdens de installatie van de werkgroep aan dat het kort dag is voordat Sri Sri Ravi Shankar aankomt in Suriname. De werkgroep zal alles moeten doen om de processen gereed te hebben zodat het bezoek van de vredesprediker goed verloopt. Het staatshoofd zei dat het een bijzondere eer is dat Sri Sri Ravi Shankar – op uitnodiging van de president zelf – een bezoek brengt aan Suriname. Het wordt zijn eerste bezoek na 21 jaar. Op 25 april 2022 heeft Sri Sri Ravi Shankar een wereldwijde vredescampagne opgezet, onder de leus “I Stand For Peace”. Hij zal in elk land dat hij bezoekt de vredesfakkel aansteken.

De werkgroep staat onder leiding van defensieminister Krishnakoemarie Mathoera. Verder hebben zitting: Arti Abelakh, Cliff Griffith en Sam Mathoera namens de Stichting Art of Living, Varsha Ramratan (namens het ministerie van BIBIS), Glenn Tewari en Vinesh Barhoe (namens het Kabinet van de President) en een lid van het Directoraat Nationale Veiligheid. De regering is ervan overtuigd dat de samenstelling van de werkgroep een goede balans is om een volledig programma in elkaar te zetten. De leden van de werkgroep zullen regelmatig met de president terugkoppelen. Het staatshoofd is tevreden met de bereidwilligheid van de commissieleden en vooral met het feit dat het werk onbezoldigd gedaan wordt.