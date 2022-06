OW en Wegenautoriteit leggen basis voor herstel primaire asfaltwegen

De aannemers Tjongalanga N.V. en iRoads zullen in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) en de Wegenautoriteit herstelwerkzaamheden uitvoeren aan primaire asfaltwegen. Hiertoe heeft op donderdag 2 juni 2022 de ceremoniële contractondertekening plaatsgevonden bij de Wegenautoriteit. Het gaat om geselecteerde hoofdwegen in Para, Wanica en Paramaribo, waarvan de aanpak past binnen een bepaald budget.

OW-minister Riad Nurmohamed zegt dat dit project deel is van het reeds in uitvoering zijnde asfalteringsprogramma. Er zal gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke en innovatieve methoden in de wegenbouw, waarbij bestaand wegmateriaal wordt hergebruikt. Dit zorgt voor reductie in de kosten. Daarnaast zal funderingsherstel plaatsvinden van de J.F. Kennedy Highway, de Anton Dragtenweg, de Indira Gandhiweg, Mr. Jagernath Lachmonstraat, Johan Adolf Pengelstraat en de Kleine Waterstraat.

De bewindsman benadrukt dat de weg van Zanderij naar Paramaribo en ontsluitingswegen ook in veilige staat moeten zijn. De wegen moeten zodanig worden aangepast aan de verwachte verkeerstoename vanwege de aanstaande olie-industrie, de toename van vluchten naar Suriname en de Caricom Staatshoofden Vergadering.

De bewindsman is van mening dat met het herstel van de hoofdwegen ook het ondernemerschap wordt gestimuleerd. Minister Nurmohamed zal in het kader van de rehabilitatie van wegen in Nickerie op 3 juni een bezoek afleggen aan dit district. Hij zal hierna onder meer de ontwatering en aanpak van de pompgemalen bespreken.