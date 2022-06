Afslanken ambtenarenapparaat noodzakelijk

Minister Bronto Somohardjo, van Binnenlandse Zaken (BiZa), heeft onlangs in het radioprogramma ABC Aktueel onthuld, dat kort geleden het uitvoeringsplan in het kader van Public Sector Reform (PSR), is goedgekeurd door de regeringsraad. Volgens Somohardjo zal er worden gewerkt aan pakketten voor ambtenaren met als doel de overheidsdienst, vrijwillig te verlaten. Er is namelijk sprake van 30.000 overtollige ambtenaren, zij vormen ruim 56 procent van het totale overheidsbestand is.

Er zijn intussen vier categorieën ambtenaren geïdentificeerd, namelijk de 55 plussers, die gebonden zijn aan hun dienstjaren, de 55 plussers die niet gebonden zijn aan dienstjaren, de 50 plus en de grootste groep bestaande uit 17.000 ambtenaren is “the last in, first out” groep, dat zijn de ambtenaren, die tussen de één en vijf dienstjaren hebben. Somohardjo zei dat uit het onderzoek is gebleken, dat de groep die minder dienstjaren heeft, niet echt verbonden is aan het overheidsorgaan. Met het ministerie van Financiën zal nagegaan worden, wat de mogelijkheden zijn voor deze groep ambtenaren. “Uit onderzoek van Door Advisory is gebleken, dat naar het schijnt 24 procent van de overtollige ambtenaren bereid is vrijwillig uit de dienst te treden. Maar er zal daarvoor wel een beloning gegeven moeten worden”, aldus Somohardjo.

Hij zei dat er momenteel niet voor alle ambtenaren een werkruimte beschikbaar is, waardoor er veelal in shiftverband wordt gewerkt. Dit is niet de schuld van de ambtenaren. Somohardjo zei ook voor deze kwestie een oplossing te vinden. Volgens hem, krijgt het afslanken van het ambtenarenbestand, dit jaar nog zijn beslag. “Het afvloeien van overtollige ambtenaren zal geschieden in de periode vanaf 1 september tot eind van het jaar. Zij zullen dan vier maanden de tijd krijgen om te kiezen uit de pakketten die het ministerie ze aanbiedt”, aldus de minister.