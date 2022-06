Staatsolie zal vermoedelijk medio 2023 nieuwe blokken veilen

Tegen het einde van 2022 zal Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., de diepwaterblokken van het land gaan veilen. Naar verluidt is er medio 2023, een nieuwe veiling gepland voor de ondiepe blokken. Annand Jagesar, algemeen directeur van Staatsolie, vertelde onlangs aan Reuters, dat de veiling gericht zal zijn op diepwaterblokken in het oostelijke uiteinde van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Suriname. Suriname hield al in 2021 een biedronde voor blokken in ondiep water, maar er was slechts belangstelling voor drie van de acht blokken. De blokken die werden aangeboden, bevinden zich direct in het migratiepad tussen de gigantische on-shore producerende velden en de recente diepwaterontdekkingen in blok 58, die beide zijn getypt naar de Albian, Cenomanian & Turonian (ACT) bronnen.

Er is geen olieproductie offshore gestart, maar de afgelopen twee jaar zijn er belangrijke ontdekkingen gedaan.

Jagesar vertelde Reuters, dat Suriname nog steeds wacht op een definitieve investeringsbeslissing van TotalEnergies met betrekking tot een project in het offshore Block 58, waar het Franse bedrijf onderzoek naar heeft gedaan.

Total en Apache Corporation hadden in 2020 drie belangrijke vondsten gedaan in Blok 58: in Maka Central-1 in januari, Sapakara West-1 in april en Kwaskwasi-1 in juli. En volgens de voormalige algemeen directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, zullen die ontdekkingen naar verwachting in de loop van de tijd ongeveer 1,4 miljard vaten olie-equivalent opleveren.

Total en Apache deden in februari van dit jaar ook nog een belangrijke ontdekking bij de Krabdagu-1.

In totaal zijn er vijf vondsten gedaan bij putten in Blok 58.