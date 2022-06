In 2019 betaalde CBvS consultants ruim SRD 8 miljoen

BDO-accountant onthoudt zich wederom van oordeel

Het accountantskantoor BDO Assurance N.V., kreeg de opdracht de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2019 van de Centrale Bank van Suri-name (CBvS), te controleren. “Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening over 2019 van de Bank. Vanwege het belang van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf ‘Basis voor onze oordeelonthouding’, zijn wij niet in staat ge-weest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel bij de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening als geheel te baseren”, aldus BDO-accountant Robin Ferrier. BDO Assu-rance heeft niet kunnen vaststellen dat de betaalde kosten aan consultants van circa SRD 8.288.655 gedurende het boekjaar 2019, rechtmatig zijn besteed. “De juistheid van de betalingen hebben wij alleen kunnen vaststellen op basis van betaalde facturen. Wij hebben niet kunnen vaststellen of de tegenprestaties zoals contractueel overeengekomen, geleverd zijn”, aldus Ferrier.

Staatsschuld

Per ultimo 2019 is er sprake van een achterstand in betalingen van aflossingen en achterstand in rentebetalingen over de Geconsolideerde Staatsschuld-III van totaal SRD 804.065.033. In de op 9 april 2020 door De Nationale Assemblee aangenomen Wet Uitzonderingstoestand COVID – 19’/S.B. 83-2020, zijn diverse maatregelen gericht op uitvoering van deze Uitzonde-ringswet, opgenomen.

In artikel 8.8 van deze wet is heel specifiek voor de CBvS, het volgende bepaald: ‘Teneinde te voorkomen dat oude gecumuleerde voorschotten en leningen vanaf 2002 samenvallen met de noodvoorzieningen die in het genoemde artikel zijn getroffen, dienen de Minister van Financiën en de President van de Centrale Bank van Suriname, eerder aangegane leningen en gecumuleerde voorschotten vanaf 2002 te consolideren in een langlopende lening conform lid 2 van dit artikel.’ Deze bepaling heeft geresulteerd in de ondertekening van de nieuwe lening aan de Republiek Suriname, zijnde de Geconsolideerde Staatsschuld-IV, welke op 28 april 2020 is ingegaan. In deze lening is onder meer het saldo per 24 april 2020 van de Geconsolideerde Staatsschuld-III, groot SRD 2.343.064.119 opgenomen. De Geconsolideerde Staatsschuld-IV bedraagt SRD 8.524.391.330.

BDO Assurance

BDO Assurance N.V. is in 2021 benoemd tot externe onafhankelijke accountant van de CBvS voor boekjaren aanvangend vanaf 1 januari 2016. “Dit heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is gebleken om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de effectieve werking van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne beheersing gedurende het boekjaar 2019. Dit heeft tot gevolg dat wij niet voldoende kunnen steunen op de interne beheersing. Daarnaast is het niet mogelijk gebleken om door andere (gegevensgerichte) controlewerkzaamheden voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de in de jaarrekening opgenomen transacties en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten. Hierdoor zijn wij niet in staat geweest op rationele wijze de vereiste zekerheid te verkrijgen over de jaarrekening als geheel.’’

Door de benoeming van BDO Assurance N.V. in 2021 tot externe onafhankelijke accountant, is de fysieke opname van diverse voorraden en inventaris per ultimo boekjaar 2019 niet bijgewoond.