MMC binnenkort schuldvrij bij Finabank

De Stichting Drs. L. Mungra Medisch Centrum (MMC), zal binnenkort schuldvrij zijn bij de Finabank.

In de Raad van Ministers (RvM) onder leiding van vicepresident Ronnie Brunswijk, is op 25 mei goedgekeurd dat een bedrag van ruim SRD 5 miljoen ter beschikking wordt gesteld van het ministerie van Volksgezondheid, meldt het Directoraat Volkscommunicatie. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de aanzuivering van de kredietrekening van het MMC bij de bankinstelling. De kredietfaciliteit van de zorginstelling bij de Finabank had sinds februari 2021 tot februari 2022, een boete van ruim SRD 12 miljoen opgelopen, die was ontstaan als gevolg van het verstrekken van maandelijkse overtrekkingen voor het verwerken van salarissen van de MMC-medewerkers. Finabank besloot intern de totale boete terug te storten voor het MMC. Echter moest de zorginstelling haar kredietrekening aanzuiveren met ruim SRD 5 miljoen. Daar het MMC niet beschikt over deze middelen, is het ministerie van Volksgezondheid benaderd om in te komen. Volksgezondeheidsminister Amar Ramadhin, presenteerde het voorstel in de RvM, die het voorstel goedkeurde.

Ook is in de RvM goedgekeurd dat een bedrag van ruim USD 48.000 gaat naar het MMC, zodat het laboratorium weer operationeel is voor de gemeenschap. De goedkeuring hiervoor vond plaats op 11 mei jl. Minister Ramadhin werd benaderd door het MMC, daar het noodzakelijk bleek urgente investeringen te plegen, alvorens het laboratorium wederom operationeel kon worden gesteld voor de Nickeriaanse gemeenschap. Deze middelen had het MMC zelf niet.

Op basis van de behoeften heeft het MMC een overzicht en offertes opgestuurd voor een kwartaal. Het betreft de aankoop van reagentia en bijbehorende medische verbruiksartikelen. Middels de financiële injectie zal het MMC de inkomsten van het laboratorium zodanig op peil krijgen, dat het in staat is de maandelijkse investeringen te financieren.