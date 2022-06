Politie zorgde voor ordehandhaving bij Adek

Bond blijft in beraad

Shanti Venetiaan, voorzitter van het Universiteitsbestuur heeft in het radioprogramma ABC-actueel verklaard, dat er momenteel geen geld is om de TWK-gelden aan het personeel voor te schieten. Het personeel van de Anton de Kom Universiteit (AdeKus) is in beraad gegaan, dit vanwege het feit dat de TWK-gelden die over de maand februari en maart moesten worden uitbetaald niet zijn gestort. Venetiaan zei dat werknemers van de universiteit gelijkgesteld zijn aan landsdienaren, waardoor de salarisverhoging die onlangs doorgevoerd werd ook op hen van toepassing is, Ook op hun van toepassing is. ook kan het verkrijgen van de nodige middelen, vanwege het ministerie van Financiën, soms heel even op zich laten wachten.

Volgens Venetiaan heeft de minister van onderwijs tijdens de begrotingsbehandeling een toezegging gedaan, dat er extra middelen voor de universiteit zijn gealloceerd die ervoor moeten zorgen, dat de betalingen verricht kunnen worden aan het personeel. “Er is aan de bonden voorgehouden, dat binnen de ambtelijke molen er een proces moet worden volbracht alvorens betalingen verricht kunnen worden, De bonden hebben desondanks daar geen boodschap aan en, dus besloten is gelijk over te gaan tot een zware actie”, aldus Venetiaan. Volgens haar staat de actie totaal niet in verhouding met de kwestie die zich momenteel afspeelt.

Tijdens de actie moest er door de politie worden opgetreden, omdat de orde op het universiteitscomplex verstoord werd en de actievoerders voor een onveilige situatie zorgden. “Het personeel zei in beraad te blijven zolang de gelden niet betaald zijn. Deze kwestie zal op ministerieel niveau opgelost moeten worden” , aldus Venetiaan.