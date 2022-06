Regering en stakeholders ondertekenen MoU ter bevordering toerismesector

De ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) tussen president Chandrikapersad Santokhi, de Hakrinbank N.V., het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), de Federatie van Para Plantages en de Suriname Hospitality en Tourism Association (SHATA), vond plaats op maandag 30 mei in het penthouse van de Hakrinbank. Het MoU is ter formalisatie van de samenwerking tussen genoemde organisaties en ter bevordering van de toerismesector. Het is de bedoeling dat de re- creatieoorden te Para gestimuleerd worden middels verbetering van de toegang, promotie, boekings- en betaalmogelijkheden en voor toegang tot financiële diensten, ofwel ‘financial inclusion’. President Chandrikapersad Santokhi gaf tijdens zijn toespraak aan, dat ter realisatie van een welvarend Suriname, een goede benutting van onze natuur en toeristische mogelijkheden nodig is. “De ondernemer is de primaire motor van de groei en ontwikkeling”, aldus het staatshoofd. De overheid moet hierbij een faciliterende rol spelen. Volgens de president is de regering van mening dat de beste resultaten voortkomen uit public-private samenwerkingen. De president gaf aan dat de recreatieoorden, die veel inkomensverlies hebben geleden door de covid-pandemie, kunnen rekenen op de volledige ondersteuning van de regering. “Dit vergroot ook de recreatiemogelijkheden voor alle Surinamers”, zei het staatshoofd. Hij roept de samenleving op om goed gebruik te maken van recreatie- en ontspanningsmogelijkheden van goede kwaliteit tegen betaalbare prij-zen. Het toerisme is een belangrijk aspect voor de economische sector. De recreatieoorden zijn een bron van inkomen en creëren werkgelegenheid, in het bijzonder in het district Para. Dit levert een bijdrage aan local content. De bank heeft in het kader van het MoU, haar kredietcondities voor de oorden versoepeld, zodat zij de nodige investeringen kunnen plegen om een betere en veiliger toeristisch product aan te bieden. President Santokhi was zeer benieuwd met dit initiatief en wat de resultaten hiervan zullen zijn. Hij spreekt de hoop uit dat het zich verder zal uitbreiden tot de andere districten van ons land. Tijdens de ondertekening vond ook de soft launch van het boekingsportaal ‘Sucation’ plaats. Het platform is voorzien van alle nodige informatie en maakt het bezoekers makkelijker hun vakantie in te plannen en online hun boekingen te doen. De betaling geschiedt veilig online met Mopé, Hakrinbank Online Payments (HOP) of contant op locatie. In de toekomst zal dit platform ook internationaal beschikbaar zijn.