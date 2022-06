Dc’s ontvangen certificaat training capaciteitsversterking

Districtscommissarissen hebben in de afgelopen vier maanden een training capaciteitsversterking ondergaan. De districtsbestuurders mochten hun certificaat op dinsdag 31 mei 2022 in ontvangst nemen. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport is trots dat alle dc’s zich aan de training hebben gecommitteerd en het met succes hebben doorlopen. “U bent gelijk aan de slag gegaan, met alles wat u had aan kennis en expertise, om zo het allerbeste van uw bestuursressort te maken”, sprak de bewindsvrouw. De training is door het ministerie zelf opgezet. Minister Emanuel benadrukt dat er geen genoegen met middelmatigheid wordt genomen. De training is bedoeld om de inzichten van de dc’s aan te scherpen. Met deze capaciteitsversterkingstraining moeten de districtscommissarissen in staat zijn het verschil uit te maken. Minister Emanuel deed een dringend beroep op hen het aangeleerde theoretische kader mee te nemen in de praktijk. Ze wees de districtsbestuurders erop dat zij het verlengde van de regering zijn in hun respectievelijke district of bestuursressort. “Elke overheidshandeling moet gestoeld zijn op wetgeving. Met de kennis verkregen door deze training, bent u goed op weg”, benadrukte minister Emanuel. Om meer ontwikkeling te brengen in de bestuursressorten, drukte de minister de dc’s op het hart om de ondernemers in het gebied te betrekken. Ze erkent dat de districtscommissarissen twee jaren zonder training hun bevoegdheden moesten uitvoeren. De bewindsvrouw beseft dat die taak niet altijd gemakkelijk is geweest. Ze hoopt dat met de opgedane kennis de dc’s meer vorm kunnen geven in het beleid dat zij moeten uitvoeren. “Al met al zullen we samen werken aan de ontwikkeling van uw district of bestuursressort”, aldus minister Emanuel.

Vicepresident Ronnie Brunswijk hield de dc’s voor dat leren nooit ophoudt. Hij zegt dat hun buitengewone leiderschapskwaliteiten invloed zullen hebben op de resultaten. “U bent niet klaar met het opdoen van kennis, uw leerweg gaat door. Zet u de opgedane kennis om in de praktijk. Werk naar eer en geweten en stelt u zich altijd integer op naar de gemeenschap toe”, aldus de vicepresident. President Chandrikapersad Santokhi wees de districtscommissarissen op hun belangrijke taken. Hij benadrukte dat zij voornamelijk belast zijn met de veiligheid en ordehandhaving in hun bestuursressorten. “U geeft niet alleen leiding aan uw personeel op het commissariaat, maar u geeft ook leiding aan de samenleving”, benadrukte het staatshoofd.