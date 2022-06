Paramaribo blank, bewoners vinden Nurmohamed de schuldige

Door de aanhoudende regen zijn veel gebieden in Paramaribo blank komen te staan. Volgens bepaalde bewoners is dit het gevolg van de zwaar begroeide trenzen die al enige tijd niet meer zijn opgehaald. “Wij liepen hier nooit onder water. De aangrenzende kanalen en de trenzen zijn in geen tijden opgehaald. Ik vraag me af, waarvoor de minister dan geld heeft, want de wegen zien er erger uit dan de trenzen”, zegt een boze bewoner uit het ressort Kwatta in gesprek met de krant.

Meteoroloog Dwight Samuel, zei eerder deze week in gesprek met een lokaal medium, dat er in de komende dagen minder neerslag wordt verwacht. Echter moet er volgens hem rekening worden gehouden met het feit, dat wij ons in de grote regentijd bevinden, die zal voortduren tot half augustus. Ook moet er rekening worden gehouden met de Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ). Landen die zich hierin bevinden, worden volgens Samuel, momenteel overvallen door overstromingen en tsunami’s.

Ook de landbouwers maken zich ernstig zorgen over de enorme neerslag. Zij zeggen nu meer regen te hebben dan gewenst. Zij hopen niet dat de regen aanhoudt, anders gaat hun aanplant verloren.