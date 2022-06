Goudzoekerskampen te Kisaï gewapend overgenomen

Gewapende mannen uit Godoölo, hebben dinsdag een aantal goudzoekerskampen in Kisaï overgenomen. Het gaat om kampen van goudzoekers die achter het Aucaaans dorp Kisaï, gevestigd zijn. De overname van de daarbij aanwezige goudvelden, vond gewapenderhand plaats. Op beelden die naar de redactie gestuurd werden, is te zien dat mannen gewapend met jachtgeweren en houwers, vernielingen aanrichtten en een bedreiging vormden voor de daar aanwezige goudzoekers. Naar de krant verneemt, is er sprake van vernieling, afpersing en bedreiging. Inmiddels is deze daad van terreur doorgegeven aan de dorpsleiding. Deze heeft op haar beurt de autoriteiten in Paramaribo op de hoogte gesteld van het gebeuren. Deze zaak is ook doorgegeven aan de districtscommissaris van het bestuursressort Tapanahony. Van hem wordt verwacht, dat er zal worden opgetreden.