Nieuw curriculumpakket voor scholen om gevolgen wateroverlast op te vangen

Op sociale media zijn foto’s en filmpjes geplaatst, waarop duidelijk te zien is dat leerlingen in ondergelopen leslokalen, lessen volgen. Onderwijsminister Marie Levens, heeft haar bezorgdheid hierover uitgesproken en schooldirecteuren gesommeerd de school te sluiten indien deze onder water loopt. De scholen hebben van het ministerie ook de instructies ontvangen.

‘’De berichten die we hebben ontvangen, waren voldoende genoeg de scholen te sluiten. Het is niet verstandig kinderen door het water heen te laten lopen en in de klas te zitten met voeten in het water. Dit is niet veilig‘’, aldus Levens. Volgens de minister hebben sommige schoolhoofden de instructies niet uitgevoerd, ondanks dat die al jaren gelden. ‘’Al jaren is het zo, dat ondergelopen scholen moeten sluiten. Het is een algemene instructie, want dit gebeurt altijd in de grote regentijd‘’, stelt de minister. De instructie houdt in dat zodra het schoolerf onder water is en de kinderen door het water moeten lopen, de school niet kan openen. Dit besluit geldt volgens Levens niet alleen voor de scholen in Paramaribo, maar voor alle scholen in Suriname.

In de grote regentijd komt het vaker voor dat schoollokalen vol water staan. ‘’Maar het is niet verstandig, dat kinderen in vies en besmet water moeten lopen en zitten. Daarom is geadviseerd de ondergelopen scholen te sluiten.‘’ Volgens Levens wordt er momenteel gewerkt aan een ander curriculumpakket voor het onderwijs, indien de scholen niet open kunnen. Het nieuwe curriculumpakket moet ervoor zorgen dat de leerlingen geen achterstand oplopen door de sluiting. ‘’De kinderen moeten rustig door kunnen werken. Met betrekking tot het curriculum, gaat er een hele omslag moet plaatsvinden‘’, aldus Levens.