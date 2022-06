Olieprijs eindigt lager

De olieprijs is dinsdag lager gesloten, nadat eerder op de dag nog een forse stijging richting 120 dollar te zien was. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,3 procent lager op 114,67 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Aanvankelijk steeg de olieprijs, nadat de EU een akkoord bereikte om de import van Russische olie gedeeltelijk te boycotten, terwijl ook de versoepeling van coronalockdowns in China de prijs opstuwden. Uiteindelijk daalde de olieprijs echter plotseling na een bericht in The Wall Street Journal, dat landen uit het OPEC-kartel, waaronder mo-gelijk Saoedi-Arabie, zouden overwegen om de productie te verhogen. Sommige landen die lid zijn van OPEC overwegen om Rus-land uit te sluiten van de productiedoelstellingen, omdat westerse sancties en een gedeeltelijke boycot van Russische olie door de EU het vermogen van Rusland om meer olie te exporteren ondermijnen. Dat schreef de Amerikaanse krantd dinsdag. Dit zou de weg kunnen plaveien voor andere landen zoals Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten om aanzienlijk meer olie te produceren en zo het gat op te vangen van de olie die Rusland door de sancties niet meer kwijt kan. De Verenigde Staten en Europese landen hebben de groep olie-exporterende landen aangespoord om hun productie te verhogen, nu de olieprijs tot ruim boven 100 dollar per vat is gestegen na de Russische invasie van Oekraine. De maandelijkse vergadering van OPEC en enkele andere landen waaronder Rusland vindt later deze week plaats.