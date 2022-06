Melkcentrale gaat prijzen aanpassen

De Melkcentrale Paramaribo (MCP) is al decennialang een begrip binnen de Surinaamse samenleving. Directeur Dewkoemar Sitaram zegt dat de onderneming haar naam hoog kan houden dankzij de gezamenlijke inzet van het personeel, de directie, aandeelhouder, leveranciers en de consumenten. Er wordt constant gewerkt aan topkwaliteit en een verbeterde dienstverlening. “Wij doen er alles aan om een dusdanig beleid uit te voeren zodat iedereen tevreden is”, aldus Sitaram, die in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zijn licht laat schijnen op de activiteiten van het bedrijf.

Sitaram legt vooral de nadruk op de leveranciers van rauwe melk, medewerkers en consumenten als voornaamste belangengroepen. ‘’Hun bijdrage is van eminent belang opdat de samenleving blijvend voorzien kan worden van melkproducten’’, zegt Sitaram. ‘’Daarbij ontbreekt het niet aan innovatie. Zo heeft het bedrijf tijdens de covid-pandemie de drive thru-dienst geïntroduceerd. Hiervan wordt nog steeds dankbaar gebruik gemaakt.’’ Sitaram zegt dat de MCP het net als andere bedrijven zwaar had tijdens de covid-pandemie. Echter werd ondanks de beperkingen, er alles aan gedaan om de bevolking te voorzien van producten. Naast de drive-thru werd besloten over te gaan op direct sales, waarbij de producten via koelauto’s tot bij de consument gebracht werden.

MCP heeft nu ook meerdere verkooplocaties – de zogenoemde outlets. Dit is volgens Sitaram een bewuste keus, voornamelijk vanwege het feit dat sommige verkopers zich niet houden aan de prijzen en de condities waaronder de producten opgeslagen moeten worden. “Het is ter waarborging van de prijs en kwaliteit”, verduidelijkt de directeur. Het ligt in de bedoeling de outlets, die momenteel in Paramaribo en Wanica staan, ook te plaatsen in de overige districten.

Het aanpassen van verkoopprijzen is volgens Sitaram, altijd een moeilijk besluit. Hij wijst erop dat de valutakoers is aangepast evenals de prijzen voor grondstoffen en rauwe melk. De MCP heeft hierdoor geen andere keus dan ook haar eigen verkoopprijzen aan te passen. Daartegenover streeft het bedrijf ernaar de kwaliteit te verbeteren, topkwaliteit te produceren en de consument maximaal tegemoet te komen. De Melkcentrale Paramaribo is intussen ISO 22000-2018 gecertificeerd. Het bedrijf werkt continu aan assortimentsuitbreiding. Het meest nieuwe product is de Griekse yoghurt. Daarnaast is ook overgestapt naar nieuwe verpakkingen, waaronder bedrukte bekers. “Afhankelijk van de behoefte van de samenleving, gaan wij door met innovatie en productontwikkeling”, zegt Sitaram.