Destructieve goudwinning teistert Suriname en Frans-Guyana

Grootschalige illegale goudwinning is actief in het volle zicht op de rivier de Lawa, een natuurlijke grens tussen Frans-Guyana en Suriname, ondanks publieke inspanningen van beide regeringen om een einde te maken aan deze milieuvernietigende praktijk. Foto’s verkregen door InSight Crime, tonen ten minste zes skalians, zoals ze in Suriname worden genoemd, die eerder in mei op de rivier aan het werk waren.

Illegale mijnbouwactiviteiten zijn door beide landen veroordeeld, omdat zij milieuschade veroorzaken, zowel Suriname in als Frans-Guyana. Vooral het gebruik van het zware metaal kwik, dat zich aan goud bindt, is schadelijk. Afvloeiend kwik vervuilt de rivier en de vispopulaties en beschadigt een belangrijke voedselbron voor lokale inheemse gemeenschappen, melden lokale media.

De aanwezigheid van baggerschepen in het gebied is niets nieuws, maar hun voortzetting van hun activiteiten ondanks de duidelijke nadelige gevolgen voor de lokale omgeving, roept vragen op over de politieke wil van beide kanten van de rivier om illegale goudwinning te beteugelen.

Skalians worden in Zuid-Amerika vaak gebruikt voor goudwinning in rivieren, voornamelijk in illegale zones, vanwege het relatieve gemak voor exploitanten om snel te handelen en te verhuizen als de autoriteiten ze zouden aanpakken.

Erlan Sleur, een milieudeskundige en oprichter van de niet-gouvernementele organisatie ProBios, die zich inzet voor de bescherming van de biodiversiteit van Suriname, vertelde InSight Crime, dat dit precies is wat de mijnwerkers die in mei zijn gefotografeerd, hebben gedaan. “Op de foto’s lijkt het alsof ze al heel lang bezig zijn. Als je de vernietiging in het bos aan de rivieroever ziet, is het duidelijk dat dit geen recente activiteit is’’, zei Sleur.

Ondanks de aanwezigheid van Franse en Surinaamse militairen op de rivier, zijn er geen mijnwerkers gevangen genomen, noch zijn hun skalians en uitrusting in beslag genomen.

Volgens Sleur is het stilzitten van de veiligheidstroepen te wijten aan een gebrek aan politieke wil en een gespannen relatie tussen de twee regeringen als het gaat om de grens.

“Er zijn spanningen geweest, vooral toen de Franse politie en het leger ongeveer vijf jaar geleden enkele skalians in beslag namen”, zei Sleur, verwijzend naar de militaire operaties van de Franse regering om skalians in beslag te nemen en te vernietigen op door Suriname geclaimd grondgebied.

Problemen met de grensafbakening op de Lawa- en Maronirivier, werden vorig jaar officieel opgelost. Dit had de weg moeten vrijmaken voor een harder optreden van beide regeringen tegen illegale goudwinning. Toch stelt Sleur dat de Surinaamse overheid een obstakel blijft om illegaal mijnen op de rivier volledig uit te bannen.

“Ik weet dat mijn regering corrupt is. Zij is onderdeel van het probleem, aangezien veel mensen binnen de overheid stakeholders zijn bij deze activiteiten”, aldus Sleur.

De Surinaamse regering, onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi, heeft zeker een uitdagende situatie geërfd. Het is een coalitieregering waarvan de vicepresident, Ronnie Brunswijk, een veroordeelde drugshandelaar en voortvluchtige van Interpol is. Brunswijk had voor zijn verkiezing in ieder geval zes goudconcessies, die inmiddels zijn overgedragen aan een stichting. Een Nederlandse verslaggever beweerde dat deze concessies onrechtmatig waren verkregen. Zo blijven de banden tussen de regering en de goudwinning in het land wijdverbreid onder voormalig president en veroordeelde moordenaar, Dési Bouterse, bestaan. Volgens een rapport van IBI Consultants was er zelfs tijdens het bewind van Bouterse, een verband gebracht met illegale goudwinningsactiviteiten.

Bron: insightcrime.org