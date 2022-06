Contante valutastortingen niet mogelijk voor cambio’s, casino’s en overheidsfunctionarissen

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) maakte onlangs bekend, dat zij per maandag 30 mei 2022, de stortingskosten voor USD komen te vervallen. Hiermee werden de stortingskosten bij de lokale banken kosteloos voor het storten van SRD en USD. Alleen voor euro’s wordt er 4 procent van het te storten bedrag in rekening gebracht. Onlangs maakte de Finabank bekend, dat de stortingskosten voor contante USD-stortingen bij de kassa zijn gewijzigd.

“Per heden zijn er geen stortingskosten verbonden aan USD-stortingen, echter is er een verscherpt beleid. Contante USD en euro-stortingen afkomstig van de cambio’s, alsook omzetting afkomstig vanuit cambio’s zijn niet meer mogelijk. Ook car-dealers en onderhandse autoverkoop onderling tussen partijen kunnen geen valutastortingen doen. Daarnaast zijn de niet-financiële bedrijven- en beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen, accountants, makelaars, vastgoedbedrijven, bemiddelaars, consultants, handelaren in edelstenen en edelmetalen (juwelierszaken en goudhandelaren), goudproducenten (individuele gouddelvers, bedrijven binnen de goudsector) ook uitgesloten voor het storten van contante valuta.

Casino’s en kansspelen worden ook niet meer in de gelegenheid gesteld om valuta te storten, alleen personeel werkzaam bij een casino, mag zijn loon nog wel storten. Overheidsfunctionarissen zoals politiek prominente personen, ambtenaren, politie, militairen, douane, vallen ook onder de individuen die worden geweigerd om contante USD en euro’s te storten”, aldus de Finabank in een bekendmaking.

Opname

De limieten en kosten voor opnames en stortingen zijn als volgt; maximaal SRD 50.000 per dag, maximaal USD 50.000 per week en maximaal EUR 50.000 per week. Voor opnames boven SRD 50.000, USD 50.000 en EUR 50.000 kunnen cliënten contact opnemen met de bank. Per 1 juli 2022 zal er additionele documentatie worden vereist bij opnames vanaf USD 10.000 en EUR 10.000. Er zijn opnamekosten verbonden aan het opnemen van contanten bij de kassa in de bank. De opnamekosten bedragen SRD 25 per transactie, USD 2 per transactie, EUR 2 per transactie.

Stortingen

Het maximaal te storten bedrag in SRD is ongelimiteerd bij de Finabank en er mag maximaal USD 1.000 en EUR 1.000 per week worden gestort. Voor stortingen boven USD 1.000 en EUR 1.000 moeten cliënten contact opnemen met hun bank. Bij stortingen vanaf USD 3.000 en EUR 3.000 is additionele documentatie vereist.