Gajadien: ‘Nog geen besluit genomen over ambassade in Jeruzalem’

In de samenleving is verontwaardigd gereageerd op het voornemen van de regering om een ambassade te vestigen in Jeruzalem, Israël. In De Nationale Assemblee (DNA) hebben verschillende leden de regering om duidelijkheid gevraagd. Opmerkelijk is dat Asiskoemar Gajadien, voorzitter van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in DNA, zijn stem niet heeft laten horen. Gajadien om een reactie gevraagd, zegt aan De West, dat er nog geen besluit is genomen over het vestigen van een ambassade in Jeruzalem. Bovendien zei hij dat wanneer zaken op sociale media verschijnen, het beter is om op de formele berichten te wachten.

Gajadien zei dat een bepaalde partij binnen de coalitie een ambassadepost wil voor de ambassadeur in Israël, maar dat met BIBIS is afgesproken, dat er een bepaalde strategie en beleid is met betrekking tot het plaatsen van ambassades in landen. Gajadien betreurt het ten zeerste dat ‘’zoveel mensen springen, terwijl er misschien niets aan de hand is’’. Volgens hem komt BIBIS-minister Albert Ramdin, één van deze dagen terug en dan zal de kwestie besproken worden. “In de diplomatie is het zo dat een land je dat kan vragen, maar in de diplomatie is het niet gehoord dat je zo droog ‘nee’ zegt. Je zegt altijd dat je het meeneemt”, stelt Gajadien. Hij gaf aan dat wat hem bekend is, is dat een niet-residerend ambassadeur voor Israël is benoemd. “Wanneer we dit soort berichten horen, dan moeten we weten dat in de diplomatie dit soort besluiten niet op de één of andere dag genomen worden.”

Robert Bipat, voorzitter van Surinaamse Islamitische Vereniging, zei in gesprek met D-TV Express, dat de moslimgemeenschap niet tegen het opzetten van een ambassade in Israël is. Echter is Jeruzalem de oorzaak van vele problemen en conflicten in de wereld. Jeruzalem wordt namelijk zowel door Palestina als Israël aangewezen als hun hoofdstad. “Het is een conflict dat al jaren gaande is. We willen voorkomen dat het conflict hier komt en de rust in onze vredelievende samenleving verstoort”, sprak Bipat. Hij wilde niet hard stellen dat Suriname gebombardeerd kan worden.

“Maar je weet maar nooit dat een groep zegt dat ze Suriname een les zal leren, omdat we een ambassade in Jeruzalem hebben. Er zijn maar vier landen met een ambassade in Jeruzalem en zij kunnen hun land goed verdedigen”, stelde Bipat. Hij verduidelijkte dat de bezorgdheid van de moslimgemeenschap niet zozeer is dat Surinamers iets gaan doen, omdat ons land een ambassade wil opzetten. ‘’Er bestaat juist vrees dat er van buiten uit iets gedaan kan worden’’, aldus Bipat.

-door Priscilla Kia-