Voorzitter commissie GBB niet onder indruk over uitspraken vriendjespolitiek

De voorzitter van de vaste commissie voor Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Miquel-la Huur, verklaarde in gesprek met een lokaal medium, dat tot nog toe bij haar niet is gebleken dat er sprake is geweest van vriendjespolitiek in de kwestie waarin partijgenoten Obed Kanape en Edgar Sampie, binnen zeer korte tijd in aanmerking zijn gekomen voor een overheidsperceel. Het gaat in dezen om een project dat door de overheid is gekocht om aan de gemeenschap te verdelen ter bebouwing en bewoning. De zaak kwam aan het rollen, nadat VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, een opmerking maakte over het niet publiceren van namen van mensen, die in aanmerking zijn gekomen voor grond.

Volgens hem zouden zelfs parlementariërs recentelijk percelen hebben ontvangen.

Enkele weken later doken de documenten van de twee Abop-parlementariërs op. Volgens Huur wil zij geen uitspraken doen over de wijze van afgifte, maar heeft zij de minister van GBB, Dinotha Vorswijk, enkele vragen op papier gesteld. Hiervoor heeft de bewindsvrouw drie weken de tijd deze te beantwoorden. Huur zegt blij te zijn dat Vorswijk tracht de achterstanden in te lopen.

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohammed, heeft gesteld dat de vergunningen inzake dit project, mogelijk nietig worden verklaard. Dit gezien het feit dat geen toestemming is gegeven tot verstrekking en verkaveling. Volgens de bewindsman is het nu een regel, die door het ministerie OW wordt getekend met betrekking tot de goedkeuring voor verkaveling. Volgens de minister, hebben verkavelaars tot nog toe misbruik gemaakt van de situatie en de mensen na ontvangst van hun gelden, vierkant in de steek gelaten.