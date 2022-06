Jongeren wachten op overheid om hen te verzorgen

“Wij moeten gaan leren dat we moeten werken om ons inkomen te gaan verdienen. We moeten niet wachten op de overheid, want voor een kleine groep die het niet kan doen, is het geen probleem voor de staat om voor de zorg op te draaien. Er zijn nu zoveel jongeren die wachten op de overheid om hen iets te geven, dat is een ‘winti wai, lanti pai’ mentaliteit. Gelukkig hebben we nu een Public Sector Reform programma, en daarbij moeten ambtenaren doorstromen naar het bedrijfsleven. Maar als het gaat om de jeugd, kijken we naar een groter probleem en dat is hun mentaliteit, dat je dingen gratis moet krijgen van de overheid, en dat is makkelijker dan werken. Men denkt dat zij een recht hebben om verzorgd te worden en dat kan nooit de basis zijn om een samenleving te ontwikkelen”, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Dit gevoel krijgt de minister steeds, wanneer men discussieert over het krijgen van een ziektekostenverzekering of de transportkosten die gesubsidieerd moeten worden door de overheid.

‘’Om maar een voorbeeld te geven: olieprijzen zijn gestegen, maar men rijdt niet minder, dus blijkbaar kunnen zij het betalen, waarom verwacht men dan dat de overheid blijft subsidiëren?’’ Volgens de minister ligt dit aan het ontwikkelingsniveau, de opvoeding en daarbij krijgen zij niet de juiste waarde en normen mee vanuit huis. ‘’Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, religieuze organisaties, moeten ook een rol daarin spelen. Daarbij moet de regering ook een rol daarin spelen om een opvoedende taak te hebben. Wat wij als samenleving lang niet hebben gehad, zijn goede voorbeelden voor de jeugd, mensen naar wie zij kunnen opkijken.’’

Ramdin stelt dat onze jeugd in de afgelopen jaren heeft veel slechte voorbeelden heeft gehad, want ‘’een samenleving moet idolen hebben of mensen naar wie ze opkijken en dat is gekoppeld aan voorbeeldig leiderschap’’. Maar volgens de minister, zijn die helaas heel weinig te vinden in ons land. ‘’Voorheen was eerlijk zijn de norm, nu is niet eerlijk zijn de norm en als je toch eerlijk bent, kijkt men vreemd op. De jeugd heeft geen respect voor instituten, lappen wetten en rechten aan hun laars. Hierdoor krijg je degeneratie in een samenleving die op den duur in elkaar zal storten, waardoor er conflicten en crises komen. Vervolgens vraagt men zich af, hoe een generatie verloren is gegaan, maar het is een proces van 20 tot 30 jaar. Wat dat betreft, moeten we een serieuze discussie hebben over wat voor wereldbeeld wij hebben en wat voor Surinamer wij willen zijn”, aldus Ramdin.

Verder stelt de minister, dat hij onderwijsminister Marie Levens, ook gevraagd heeft of wij de jeugd kunnen helpen opvoeden, zodat zij verantwoordelijke burgers worden. “Met dit proces moet je al heel jong beginnen en hen leren dat als je een spel speelt en een persoon wint, dat je twee dingen moet doen, zoals respect hebben en dat je moet accepteren dat je de verliezer bent.

Het lijkt heel eenvoudig, maar dat zijn waarden die later in een samenleving tot minder conflict gaan leiden. Je gaat dan ook niet denken dat stelen normaal is en langzaam aan wanneer deze kinderen ouder zijn, leren ze wat wet en recht is. Wat we hiermee willen creëren, is dat iedereen met de juiste waarden en normen zijn/haar rol in de samenleving begrijpt en een goede burger wordt. Als je dat hebt, zal je vanzelf zien hoeveel vooruitgang er komt”, aldus Ramdin.