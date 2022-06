Achterban Pokie wacht nog steeds op reden van ontslag

De achterban van de ex-minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Diana Pokie, eist nog steeds een verklaring van de president over de reden die geleid heeft tot haar ontslag. Volgens de bewoners van Brokopondo, is het duidelijk dat het ontslag onrechtvaardig is en dat er een politiek spel gespeeld werd met haar functie. De achterban is van mening dat zonder Pokie, Abop nooit stemmen zou hebben gehaald in het district. President Chandrikpersad Santokhi, heeft toentertijd een commissie ingesteld die een onderzoek moest doen naar de praktijken op het ministerie. Volgens geruchten zouden prominente leden van de Abop, grote lappen grond hebben gekregen. Dit werd tegengesproken door Pokie. De commissie heeft tot op heden geen rapport uitgebracht over haar bevindingen.

De achterban zegt dat indien de minister corrupte handelingen zou hebben gepleegd, deze zeker al in de media terecht zouden zijn gekomen. Zij zeggen dat hier sprake is van een culturele achtergrond, waarbij Saramaccaners en Aucaners het niet met elkaar kunnen vinden. Op grond hiervan, zou Pokie zijn tegengewerkt op het ministerie. Haar achterban is van mening, dat Pokie liever in het parlement had kunnen blijven, zodat iemand voor hen zou opkomen. Indien volgens hen er geen verklaring van de regering komt zegt de achterban, dat Abop erop kan rekenen, nooit meer een zetel te zullen halen in Brokopondo.