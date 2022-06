Uitgegeven Kavels Sabakuproject nietig verklaard

Alleen OW mag volgens de wet kavels toewijzen

Minister Riad Nurmohamed, van Openbare Werken, heeft tegenover ABC Aktueel aangegeven, dat percelen op het Sabakuproject, niet uitgegeven mochten worden. Het Sabakuproject was toentertijd bedoeld voor de bouw van 1000 woningen door China, dat om welke reden dan ook, geen voortzetting heeft gevonden.

Nurmohamed zei dat er twee pensioenfondsen hebben ingespeeld, waarvan er geen namen werden aangehaald, er zijn daarbij enkele huizen gebouwd, maar thans is het project niet helemaal afgerond. De staat heeft toen vlak voor de verkiezingen die kavels opgekocht, met als einddoel huizen te bouwen.

Volgens de bewindsman is er hiertoe geen vergunning gegeven door het ministerie van Openbare Werken (OW), voor de verkaveling, omdat een verkavelingsproject moet voldoen aan een aantal eisen en voorzieningen. Toch is het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) tegen de wettelijke regels in, overgegaan tot het uitgeven van percelen. Nurmohamed zei dat dit is gebeurd, door mogelijke onwetendheid binnnen het ministerie van GBB. “Volgens de wet is alleen het ministerie van OW bevoegd kavels uit te geven binnen een groot verkavelingsproject. Vandaar de uitgegeven beschikkingen voor percelen van het Sabakuproject, nietig worden verklaard”, aldus Nurmohamed.

De bewindsman heeft alle vergunningsaanvragen voor verkavelingsprojecten kort na de verkiezingen, on hold gezet, omdat de nieuwe regelingen nog niet zijn gepubliceerd.

Nurmohamed zei dat tijdens het bewind van de vorige regering, er niet volgens de regels is gehandeld. ‘’Men is in aanmerking gekomen voor precelen zonder daarbij toestemming van OW, te hebben gekregen. Dat zal voor problemen zorgen bij die burgers. Alle verkavelingsprojecten van de vorige regering die geen vergunning hebben gehad van OW, zullen volgens de wet nietig verklaard moeten worden”, aldus Nurmohamed.

Op het Sabakuproject kregen de Abop-parlementariërs Obed Kanape en Edgar Sampie, in korte tijd percelen toegewezen door minister Dinotha Vorswijk van GBB. Volgens Nurmohamed zijn deze uitgiften in principe nietig. Er zal hierover een brief gericht worden aan zijn collega van GBB.