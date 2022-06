Materiaal voor oogoperaties komt vrijdag in Suriname aan

Bijkans USD 680.000 vrijgemaakt voor SEC

Patiënten die een oogoperatie moesten ondergaan, konden sinds kort niet terecht bij het Suriname Eye Center (SEC) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), omdat het SEC zijn diensten had stopgezet. Binnenkort zullen deze diensten weer hervat worden. De minister van Volksgezondheid Armar Ramadhin, zegt tegenover een lokaal medium, dat er inmiddels financiële middelen beschikbaar zijn gesteld voor de aankoop van apparatuur voor het SEC. Ramdhin geeft aan, dat hij zich persoonlijk heeft ingezet om de middelen vrij te maken. Het bedrag dat beschikbaar is gesteld, is bijkans US-dollar 680.000. Dit bedrag is het financieel tekort dat tussen 2018 – 2020 is ontstaan. Het SEC kampt al geruime tijd met een tekort aan materiaal. Ook ontbreken de nodige financiële middelen om de operaties uit te kunnen voeren. Een deel van de apparatuur is reeds twee jaar defect en afgeschreven, terwijl het andere deel dringend aan vervanging toe is. Volgens Ramadhin heeft het AZP een normaal inkoopbeleid en kan het de uitgegeven gelden achteraf declareren. Aangezien de oogoperaties tijdelijk gestopt waren, heeft het AZP de regering gevraagd, in te komen voor de aanschaf van medische apparatuur. Het verzoek is binnen de regering besproken en de Raad van Ministers heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend. Ramdhin vindt dat er onterecht is gesteld, ‘’dat er geen licht in de tunnel te zien is’’. Deze kwestie is volgens de bewindsman, tijdens de begrotingsbehandeling behandeld en waren mededelingen gedaan over de aanschaf van apparatuur.

AZP-directeur Marica Redan zegt, dat er momenteel geen reden tot paniek is. De materialen voor de verschillende oogoperaties zullen vrijdag in Suriname aankomen. Volgens Redan wordt de kwestie op zeer constructieve wijze met de leiding van het SEC afgehandeld.