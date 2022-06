Mac Andrew: ‘Vakbonden kunnen bijdragen aan doelen Decent Work’

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft op vrijdag 27 mei een werkbezoek gebracht aan het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS). Het SIVIS richt zich op het scholen en vormen van vakbondsleiders.

De minister is van mening dat vakbondsleiders en vakbonden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om de doelen van Decent Work (fatsoenlijk werk) te bereiken. Het SIVIS kan hiertoe meehelpen door in zijn scholings- en vormingswerk te trachten het concept van Decent Work nog meer ingang te doen vinden bij vakbondsleiders. Mac Andrew benadrukte, dat vakbonden en werkgevers tegenwoordig moeten handelen als partners en daarom moeten kiezen voor dialoog. ‘’De oude conflicttheorie is vervangen door het concept van Decent Work, waarvan sociale dialoog een belangrijke pijler is’’, aldus de minister.

Het SIVIS is voornemens zich te transformeren in een academie om zijn bestaanszekerheid te blijven garanderen. Dit juicht de bewindsman toe. Hij heeft het instituut voorgesteld om te zoeken naar mogelijkheden voor het aangaan van partnerschappen met relevante organisaties, zowel binnen als buiten Suriname. Zo noemde hij de International Labour Organization (ILO) en het International Training Centre (ITC), maar ook labour colleges in de regio. Er zijn volgens de minister, voldoende mogelijkheden om met deze organisaties samenwerkingsverbanden aan te gaan op het vlak van vakbonds-educatie en vorming. De opleidingen kunnen eventueel ook online worden gevolgd. Het is volgens de minister, wel zaak dat de toekomstige opleidingen de tripartiete partners ten goede komen. ‘’Deze partners moeten de doelgroep blijven waarop het SIVIS zich focust’’, zei Mac Andrew. Hij noemde enkele opleidingen die van belang zijn voor zowel de vakbeweging als voor het bedrijfsleven, zoals: Human Resource Management, Industrial Relations, maar ook Social Protection. Ten aanzien van de operationele kosten om het SIVIS draaiende te houden, deed minister Mac Andrew een beroep op de directeur van het instituut om de toekomstige opleidingen zoveel als mogelijk tegen marktconforme tarieven aan te bieden, maar ook met de vakbeweging na te gaan hoe die financieel in kan komen bij het trainen van de leden. Het ministerie zal volgens de minister, het SIVIS blijven ondersteunen, doch de financieel-economische ruimte van de regering is momenteel zeer beperkt. SIVIS-directeur Victor Jones, zei dat het instituut al hard op weg is zijn eigen middelen te genereren. In de komende periode zal het SIVIS daarom nog meer marktconforme cursussen, trainingen en opleidingen aanbieden aan werkenden en bedrijven.