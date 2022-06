Sharman: ‘Er is veel mis in de zorg’

Dew Sharman, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, zei gisteren in het parlement, dat er heel veel mis is in de zorg. “Het is bijzonder slecht gesteld met de gezondheidzorg op alle niveaus. Er is veel mis in de zorg. Kankerbehandeling, prothesebehandeling, just name it, alles gaat verkeerd. En juist na covid, terwijl wij bezig zijn die zaken op te schalen, zien we dat het precies daar mis gaat”, sprak Sharman. Hij gaf aan dat het hoofd van de afdeling Anesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, hem had verteld dat drie van de zes operatiekamers dicht zijn, omdat er geen goed opgeleide verpleegkundigen en OK-assistenten zijn. ‘’Zij hebben hun heil gezocht in een bepaald ziekenhuis in Nederland’’, zei Sharman. Hij is van mening dat terecht wordt gesteld, dat de regering niet onnodig investeringen moet plegen in ambassades en allerlei andere zaken.

“De gezondheid van mensen kan niet wachten als er doden vallen”, stelde Sharman. Hij benadrukte nogmaals, dat het goed mis is in de zorg en deed een beroep op assembleevoorzitter Marinus Bee: ‘’Voorzitter, ik vraag u om uw invloed aan te wenden om al het mogelijke te doen om de zieke mens niet in de steek te laten. Het is moeilijk genoeg in het land. Als we de gezondheidzorg ook laten wankelen en zaken niet in place zijn mi no sab’ o fara wo doro nanga a san dis’. A no bun.”

Naast de algemene gezondheidszorg is er ook aandacht gevraagd voor de oogoperaties in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), die niet konden plaatsvinden, omdat de nodige middelen niet beschikbaar zijn. Edward Belfort (ABOP) zei dat het AZP het enige ziekenhuis is dat oogoperaties kan doen. “Er is geen apparatuur en als die er is, kan die niet gesteriliseerd worden.

Ondertussen trekken specialisten weg. Nu kunnen oogoperaties niet plaatsvinden met alle nare gevolgen van dien. Cito-operaties kunnen niet uitgevoerd worden. Ik houd mijn hart vast. Het ziekenhuis staat op instorten”, sprak Belfort. Hij riep de regering op om in plaats van een ambassade te openen in Jeruzalem, middelen vrij te maken voor de ziekenhuizen. Ivanildo Plein (NPS), zei dat de patiënten niet in de steek gelaten kunnen worden en vroeg de aandacht van de minister. Naast Sharman riep ook NPS-fractieleider Gregory Rusland, de regering op om met nog meer aandacht en kracht te werken aan deze problemen in de zorg.

door Priscilla Kia