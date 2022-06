China kan een grote ommekeer voor olieprijzen veroorzaken

De enorme discrepantie tussen China’s enorme economische groei en zijn minimale olie- en gasreserves maakte het de afgelopen twintig jaar tot het grote wereldwijde vangnet voor ruwe olie en vele andere grondstoffen. Volgens cijfers van de Energy Information Administration (EIA), overtrof China in 2017 de VS als de grootste jaarlijkse bruto-importeur van ruwe olie ter wereld, en werd het in 2013 de grootste netto-importeur van aardolie en andere vloeibare brandstoffen.

De uitbraak van het Covid-19-virus over de hele wereld in 2020, heeft het strikt gehandhaafde ‘zero-covid’-beleid van China zijn economische groeimotor en zijn honger naar de olie en gas die worden gebruikt om het van brandstof te voorzien, beschadigd. Er werd gefluisterd dat dit beleid zou kunnen worden versoepeld, maar dit is niet correct gebleken en waarschijnlijk zal het ook niet in de nabije toekomst zijn, waardoor het grote bod op de oliemarkten buiten spel wordt gezet, en een overvloed aan andere factoren die de olieprijzen drastisch zullen doen dalen.

Begin maart zag China de grootste golf van covid-infecties sinds die in Wuhan begin 2020, waarbij de nieuwe gevallen zich concentreerden in de noordoostelijke en kustgebieden, voornamelijk in de provincies Jilin en Shandong. Op dat moment, hoewel de officiële retoriek op korte termijn geen versoepeling van de zero-covid-inperkingsstrategie aangaf, was er in december een verfijning van de strategie tot een strategie waarin het idee van ‘dynamische clearing’ werd opgenomen. “Dit gaf lokale overheden meer flexibiliteit bij het opleggen van beperkingen, waardoor de dagelijkse toename van symptomatische gevallen op nationale basis kon worden beperkt tot ongeveer 200”, vertelde Eugenia Fabon Victorino, hoofd van Asia Strategy voor SEB in Singapore. Maar zelfs toen, voegde ze eraan toe, waren er duidelijke grenzen aan deze flexibiliteit, met de nog steeds agressieve benadering van China om mogelijke blootstellingen aan het virus op te sporen, waardoor meer dan 184.000 individuen binnen twee weken na de nieuwe uitbraak in maart, onder medische observatie werden geplaatst.

Hoewel de olieprijzen er in dat stadium zacht uitzagen, zagen ze er nog aanzienlijk zachter uit met het nieuws eind maart dat de economische grootmachtsstad Shanghai, met 26 miljoen inwoners, in een tweetraps lockdown was geplaatst. Dit werd begin april gevolgd door het nieuws dat de autoriteiten in andere steden, waaronder Ningbo (4,2 miljoen inwoners) en de hoofdstad Peking (22 miljoen) begonnen waren met het invoeren van beperkte beperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Nogmaals, op dat moment was er hoop op een verzachting van de zero-covid-aanpak, aangewakkerd door de publicatie in de tweede week van april door het Chinese Centrum voor ziektebestrijding en -preventie (CCDC) van een gids met maatregelen voor quarantaine thuis. Deze maatregelen leken op de mogelijkheid te wijzen dat mensen die lijden aan zeer milde symptomen of helemaal geen symptomen, maar die positief zijn getest op covid, mogelijk thuis in quarantaine kunnen gaan in plaats van naar gecentraliseerde staatsfaciliteiten te moeten gaan om dit te doen. De hoop dat dergelijke maatregelen zouden kunnen worden ingevoerd, werd echter ook de bodem ingeslagen toen de CCDC in een latere verduidelijking, eenvoudigweg de vorige reeks strikte beleidslijnen herhaalde.

Op dat moment werd het effect van de ‘China covid’-factor op de wereldwijde prijs van ruwe olie van de ‘China covid’-factor benadrukt in zijn rapport waarin het zijn voorspelling van de wereldwijde vraag naar olie voor 2022 met 480.000 vaten per dag (bpd) verlaagde. Bijna tegelijkertijd werd dezelfde redenering gegeven door het Internationaal Energie Agentschap (IEA) bij het verlagen van zijn wereldwijde vraagvooruitzichten voor 2022 met 260.000 bpd. Zelfs toen, met ruwe Brent-olie rond het niveau van USD 110,00 per vat (pb) en alomtegenwoordige geruchten over een potentieel bullish-for-price-verbod op Russische olie in Europa dat door de markten gierde, waarschuwde het IEA verder dat, hoewel de prijzen van ruwe olie terugkomen van recente hoogtepunten, maar nog steeds: “Blijft verontrustend hoog en vormt een ernstige bedreiging voor de wereldwijde economische vooruitzichten.” Deze acties en opmerkingen werden gemaakt nog voordat China zijn anti-COVID-programma’s opvoerde, met eind april aankondigingen van massale tests voor het virus die werden uitgerold in Peking en andere steden, waaronder Hangzhou (12,2 miljoen inwoners). Begin mei hadden sommige analisten berekend dat het effect van de aanhoudende lockdowns in China, de vraag naar ruwe olie uit het land met ongeveer 1 miljoen vaten per dag verminderde, zonder indicatie van wanneer of hoe deze daling zou eindigen.

Zelfs voordat de transmissie van covid medio maart een hoge vlucht nam, hadden verschillende grote banken China’s economische groeidoelstelling van ‘ongeveer 5,5 procent’ voor 2022 als te ambitieus beschouwd en de big data-releases in april toonden aan dat ze gelijk hadden. De officiële Purchasing Managers’ Index (PMI) van april – de belangrijkste indicator die de toestand van de productieactiviteit van het land weergeeft (met een waarde boven de 50 die een expansie aangeeft en onder de 50 een krimp) kwam uit op slechts 47,4 voor de maand, het laagste niveau sinds februari 2020. China’s eigen National Bureau of Statistics (NBS) senior statisticus, Zhao Qinghe, verklaarde dat: “De productie en exploitatie van ondernemingen sterk zijn getroffen door COVID-gerelateerde acties.”

Eind vorige week vertelde het toonaangevende onafhankelijke onderzoeksbureau TS Lombard (TSL) op het gebied van wereldwijde economische en investeringsstrategieën aan Oilprice.com, dat het gelooft dat de Chinese economie dit kwartaal waarschijnlijk zal krimpen en verlaagde het zijn prognose voor de Chinese economische groei voor 2022 tot slechts 3,3 procent (hoewel het denkt dat om politieke redenen het officiële rapport uit Peking een economische groei in 2022 van bijna 5,0 procent zal zijn). Hoewel de huidige Omicron-golf van Covid-19 een hoogtepunt lijkt te hebben bereikt en het aantal gebieden dat als hoog/gemiddeld risico is geclassificeerd de afgelopen dagen is gedaald ten opzichte van hun recente hoogtepunten, blijft het zo dat de mobiliteit laag blijft en stimuleringsmaatregelen minder effectief zijn onder zero-covid-omstandigheden en structurele tegenwind, volgens TSL. “Beijing zet zich vastberaden in voor ‘zero-covid’, waardoor verdere lockdowns in de rest van 2022 bijna onvermijdelijk zijn”, vertelde Rory Green, hoofd van China en Azië-onderzoek bij TS Lombard, in Londen, vorige week aan Oilprice.com.

“Beperkingen in de gezondheidszorg, waaronder de lage vaccinatiegraad en onvoldoende aantallen ziekenhuizen en personeel, gecombineerd met politiek voorafgaand aan het partijcongres van het vierde kwartaal van 2022 – Xi is nauw verbonden met het huidige covid-beleid – maken een einde aan de strikte covid-beperkingen in de komende negen onwaarschijnlijk maanden”, zei hij.

Het is waar dat China snel en sterk herstelde van zijn eerdere grote uitbraken van covid tot 2020, maar het is nu moeilijker voor het om te herstellen dan toen. “Twee jaar geleden herstelde China zich van de aanvankelijke Wuhan-lockdown, dankzij een zeer sterke externe vraag, beperkte handelsconcurrentie, een vastgoedhausse en een relatief minder besmettelijke covid-stam, maar in 2022 zijn diametraal tegenovergestelde omstandigheden van toepassing”, onderstreepte Green. “We verwachten dat China langzaam zal herstellen van de huidige golf van Omicron, vooral nu de multipliers van de stimuleringsmaatregelen lager zijn en hoewel er een grote druk op de infrastructuur aan de gang is en het monetaire beleid zal blijven versoepelen, blijft het zo dat mobiliteitsbeperkingen, consumentenvertrouwen en loongroei enigszins tegenwerken”, concludeerde hij.

Bron: Oilprice.com