Suriname bezig met finaliseren CEDAW-landenrapport

Suriname is bezig met het verzamelen van data voor het 7e CEDAW-landenrapport (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), dat later dit jaar ingediend moet worden bij de V.N. CEDAW Commissie. Om de laatste hand te leggen aan dit belangrijk rapport, werd van 26 t/m 27 mei een CEDAW/Human Rights Based Approach Sensitization sessie gehouden met ondersteuning van UN Women. Aan deze sessie namen functionarissen deel van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), CEDAW focal points van andere ministeries en andere relevante instanties die zich bezighouden met het uitbannen van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen.

In de afgelopen twee dagen zijn enkele onvolkomenheden en tekortkomingen in het voorlopige 7e CEDAW-landenrapport van Suriname geconstateerd die bijgewerkt zullen worden voor het finaal rapport.

BiZa-minister Bronto Somohardjo verrichte de officiële opening van bovengenoemde activiteit.

Hij gaf aan dat het verband tussen mensenrechten en ontwikkeling van recente oorsprong is, waarbij het belangrijk is dat iedereen die in die positie zit om verandering in de situatie van de vrouw te brengen, zich ook aan die plicht committeert en uitvoert. “Op rechten gebaseerde benaderingen vereisen een hoge mate van participatie van allen, inclusief vrouwen en kinderen”, benadrukte de minister.

Het BGA heeft vanuit het ministerie van BiZa, de rol als verantwoordelijke instantie voor het coördineren, begeleiden en monitoren van het nationaal genderbeleid. Tussentijdse meetings over de voortgang van de implementatie van het CEDAW-verdrag, is ook een van de kernverantwoordelijkheden van het BGA. De training werd verzorgd door Ramona Biholar en Letitia Nicholas, programma-analist van Human Rights and Law of UN Women.