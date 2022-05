Geen oogoperaties in AZP vanwege materiaalgebrek

Patiënten die momenteel een oogoperatie moeten ondergaan in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), zitten met de handen in het haar, omdat ze niet geholpen kunnen worden. Dit omdat het Suriname Eye Center (SEC) van het AZP dat de oogoperaties verricht, gestopt is met zijn diensten. Het SEC kampt al geruime tijd met een tekort aan materiaal. Ook ontbreken de nodige financiële middelen om de operaties uit te kunnen voeren. Aangezien het AZP het enige ziekenhuis in Suriname is dat oogoperaties verricht – onder andere cataract- en netvliesoperaties – kunnen patiënten nergens anders terecht. Voordat de oogoperaties werden stopgezet, vonden er al heel weinig operaties plaats, omdat alleen patiënten die een spoed-oogoperatie moesten ondergaan, geholpen konden worden. De oogoperaties zijn sinds vorige week stopgezet. Volgens berichtgeving in de media, is een deel van de apparatuur reeds twee jaar defect en afgeschreven. Een ander deel is dringend aan vervanging toe. Een oogspecialist zegt in gesprek met Starnieuws, dat de situatie zeer ernstig is. ‘’We moeten moedeloos toekijken hoe de situatie bij de patiënten verslechtert. We kunnen ze niet helpen, omdat we geen materiaal en apparatuur hebben. We hebben dit probleem meerdere malen aangekaart, maar er is nog steeds geen oplossing voor.‘’

Volgens AZP-directeur Claudia Re-dan, komt aanstaande vrijdag een lading met het nodige materiaal in Suriname aan, maar het is nog niet duidelijk wanneer de oogoperaties uitgevoerd kunnen worden. Niet alleen moet er materiaal aanwezig zijn, ook de apparatuur moet in orde zijn. Wat dit laatste betreft, is het niet duidelijk of er inmiddels nieuwe apparatuur is aangeschaft.